На Украине начались протесты против войны с Россией

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Юлия Тимошенко, флаги украины, толпа
Протестующие пронесли плакаты с надписью «Нет войне с Россией» (архивное фото) Фото:

На Украине толпа митингующих пришла к зданию Верховной Рады и протестует против возможного начала войны с Россией. Об этом пишет издание «Вести Украина».

«Противники конфронтации и войны собрались у стен Верховной Рады. В частности, помимо баннеров с упоминанием Зеленского („Хватит мямлить“, „Прекрати издеваться над народом“) и надписями „Мы против войны с Россией“, участники мирного протеста держали в руках небольшие плакаты „Нет войне с Россией“ », — пишет «Вести Украина».

Ранее сотни протестующих попытались взять штурмом здание Верховной Рады. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Все входы и выходы из здания Верховной Рады перекрыли.

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На Украине толпа митингующих пришла к зданию Верховной Рады и протестует против возможного начала войны с Россией. Об этом пишет издание «Вести Украина». «Противники конфронтации и войны собрались у стен Верховной Рады. В частности, помимо баннеров с упоминанием Зеленского („Хватит мямлить“, „Прекрати издеваться над народом“) и надписями „Мы против войны с Россией“, участники мирного протеста держали в руках небольшие плакаты „Нет войне с Россией“ », — пишет «Вести Украина». Ранее сотни протестующих попытались взять штурмом здание Верховной Рады. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Все входы и выходы из здания Верховной Рады перекрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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