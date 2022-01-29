На Украине начались протесты против войны с Россией

Протестующие пронесли плакаты с надписью «Нет войне с Россией» (архивное фото) Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

На Украине толпа митингующих пришла к зданию Верховной Рады и протестует против возможного начала войны с Россией. Об этом пишет издание «Вести Украина».

«Противники конфронтации и войны собрались у стен Верховной Рады. В частности, помимо баннеров с упоминанием Зеленского („Хватит мямлить“, „Прекрати издеваться над народом“) и надписями „Мы против войны с Россией“, участники мирного протеста держали в руках небольшие плакаты „Нет войне с Россией“ », — пишет «Вести Украина».

Ранее сотни протестующих попытались взять штурмом здание Верховной Рады. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Все входы и выходы из здания Верховной Рады перекрыли.