В Киеве штурмуют Верховную Раду

Протестующие предприниматели вступили в стычку с полицейскими, сообщает Андрей Павловский Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Несколько сотен украинских предпринимателей пытаются взять штурмом здание Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский в своем telegram-канале.

«Протестующие предприниматели начали попытку штурма Верховной Рады. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Полиция предпринимает попытки штурма сцены предпринимателей, но протестующие не сдаются», — пишет Павловский.

По информации журналиста, стычки между полицией и протестующими продолжаются. Задержанных во время штурма предпринимателей увозят на полицейском автобусе. По данным источников Павловского, все задержанные под Верховной Радой будут отпущены после того, как установят их личности.