В Киеве штурмуют Верховную Раду

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Украина. Киев. Рада. внутренние войска снимаются. Киев, верховная рада, милиция, строй, оцепление
Протестующие предприниматели вступили в стычку с полицейскими, сообщает Андрей Павловский Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Несколько сотен украинских предпринимателей пытаются взять штурмом здание Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский в своем telegram-канале.

«Протестующие предприниматели начали попытку штурма Верховной Рады. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Полиция предпринимает попытки штурма сцены предпринимателей, но протестующие не сдаются», — пишет Павловский.

По информации журналиста, стычки между полицией и протестующими продолжаются. Задержанных во время штурма предпринимателей увозят на полицейском автобусе. По данным источников Павловского, все задержанные под Верховной Радой будут отпущены после того, как установят их личности.

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Несколько сотен украинских предпринимателей пытаются взять штурмом здание Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский в своем telegram-канале. «Протестующие предприниматели начали попытку штурма Верховной Рады. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Полиция предпринимает попытки штурма сцены предпринимателей, но протестующие не сдаются», — пишет Павловский. По информации журналиста, стычки между полицией и протестующими продолжаются. Задержанных во время штурма предпринимателей увозят на полицейском автобусе. По данным источников Павловского, все задержанные под Верховной Радой будут отпущены после того, как установят их личности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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