В Киеве штурмуют Верховную Раду

Несколько сотен украинских предпринимателей пытаются взять штурмом здание Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский в своем telegram-канале.
«Протестующие предприниматели начали попытку штурма Верховной Рады. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Полиция предпринимает попытки штурма сцены предпринимателей, но протестующие не сдаются», — пишет Павловский.
По информации журналиста, стычки между полицией и протестующими продолжаются. Задержанных во время штурма предпринимателей увозят на полицейском автобусе. По данным источников Павловского, все задержанные под Верховной Радой будут отпущены после того, как установят их личности.
Несколько сотен украинских предпринимателей пытаются взять штурмом здание Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский в своем telegram-канале. «Протестующие предприниматели начали попытку штурма Верховной Рады. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Полиция предпринимает попытки штурма сцены предпринимателей, но протестующие не сдаются», — пишет Павловский. По информации журналиста, стычки между полицией и протестующими продолжаются. Задержанных во время штурма предпринимателей увозят на полицейском автобусе. По данным источников Павловского, все задержанные под Верховной Радой будут отпущены после того, как установят их личности.