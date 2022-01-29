Экс-разведчик предрек бегство украинских военных в Донбассе

В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми.
«Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвет фронт. Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждет», — передает слова Кедми argumenti.ru.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что война между ДНР-ЛНР и Украиной закончится за полчаса, если Россия поможет самопровозглашенным республикам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к переброске основных вооруженных сил к границам региона.
В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. «Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвет фронт. Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждет», — передает слова Кедми argumenti.ru. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что война между ДНР-ЛНР и Украиной закончится за полчаса, если Россия поможет самопровозглашенным республикам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к переброске основных вооруженных сил к границам региона.