Экс-разведчик предрек бегство украинских военных в Донбассе

29 января 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Армия ДНР не уступает Вооруженным силам Украины, считает Яков Кедми Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. «Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвет фронт. Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждет», — передает слова Кедми argumenti.ru. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что война между ДНР-ЛНР и Украиной закончится за полчаса, если Россия поможет самопровозглашенным республикам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к переброске основных вооруженных сил к границам региона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. «Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвет фронт. Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждет», — передает слова Кедми argumenti.ru. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что война между ДНР-ЛНР и Украиной закончится за полчаса, если Россия поможет самопровозглашенным республикам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к переброске основных вооруженных сил к границам региона.