Экс-разведчик предрек бегство украинских военных в Донбассе

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Армия ДНР не уступает Вооруженным силам Украины, считает Яков Кедми Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми.

«Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвет фронт. Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждет», — передает слова Кедми argumenti.ru.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что война между ДНР-ЛНР и Украиной закончится за полчаса, если Россия поможет самопровозглашенным республикам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к переброске основных вооруженных сил к границам региона.

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В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. «Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что Украина прорвет фронт. Скорей всего, они будут делать то, что всегда умели делать, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждет», — передает слова Кедми argumenti.ru. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что война между ДНР-ЛНР и Украиной закончится за полчаса, если Россия поможет самопровозглашенным республикам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к переброске основных вооруженных сил к границам региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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