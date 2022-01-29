Россия должна помочь Донбассу, если Киев начнет военное наступление, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае нападения Украины на Донецкую и Луганскую народные республики Россия может уничтожить ее армию за 30 минут. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Через пять минут после обстрела с их стороны, — со стороны украинских вооруженных сил, — нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть, закончить войну Украины против Донбасса за тридцать минут. При помощи оружия. Такое, которое не ядерное, но оно сверхмощное. И несколько залпов позволяют уничтожить скопление войск, техники в любой точке Украины. Как это все будет полыхать», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Жириновский призвал начать прямые военные столкновения с армиями Запада, чтобы заставить их отойти от границ РФ. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил: России понадобится пять дней, чтобы уничтожить Украину.