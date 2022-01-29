В РФ госпитализированы 14 570 человек с коронавирусом за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Омикрон-штамм выявлен в 78 регионах России Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за сутки госпитализированы 14 570 человек с коронавирусом. Выздоровели свыше 30 тысяч, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.

«В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявили 113 122 случая заражения ковидом. Выздоровели 30 010 пациентов, умерли 668 человек», — передает оперштаб. Омикрон-штамм зарегистрирован в 78 регионах России.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пятая волна коронавируса, которая сейчас идет, может затянуться на месяца «два-три-четыре». Он отметил, что в России пока небольшой коллективный иммунитет, а также недостаточные темпы вакцинации. По прогнозу заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, рост заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России за сутки госпитализированы 14 570 человек с коронавирусом. Выздоровели свыше 30 тысяч, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID. «В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявили 113 122 случая заражения ковидом. Выздоровели 30 010 пациентов, умерли 668 человек», — передает оперштаб. Омикрон-штамм зарегистрирован в 78 регионах России. Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пятая волна коронавируса, которая сейчас идет, может затянуться на месяца «два-три-четыре». Он отметил, что в России пока небольшой коллективный иммунитет, а также недостаточные темпы вакцинации. По прогнозу заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, рост заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...