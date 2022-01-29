В РФ госпитализированы 14 570 человек с коронавирусом за сутки

Омикрон-штамм выявлен в 78 регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за сутки госпитализированы 14 570 человек с коронавирусом. Выздоровели свыше 30 тысяч, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.

«В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявили 113 122 случая заражения ковидом. Выздоровели 30 010 пациентов, умерли 668 человек», — передает оперштаб. Омикрон-штамм зарегистрирован в 78 регионах России.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пятая волна коронавируса, которая сейчас идет, может затянуться на месяца «два-три-четыре». Он отметил, что в России пока небольшой коллективный иммунитет, а также недостаточные темпы вакцинации. По прогнозу заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, рост заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля.