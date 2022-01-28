Чиновника челябинского министерства отправили в СИЗО

Евгений Ефименко отравлен в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко отравлен в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ефименко обвиняется в получении взятки.

«Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска поддержано ходатайство следствия. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта», — сообщили в прокуратуре.

Как считают следователи, Ефименко в августе 2021 года через посредника получил от предпринимателя скидку на покупку машины в автосалоне Магнитогорска. По версии следствия, это была взятка за выдачу заключения на строительный объект в Челябинске.

Ефименко был задержан сотрудниками ФСБ 27 января. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).