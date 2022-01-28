28 января 2022
27 января 2022

Чиновника челябинского министерства отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ефименко отравлен в СИЗО Фото:

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко отравлен в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ефименко обвиняется в получении взятки.

«Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска поддержано ходатайство следствия. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта», — сообщили в прокуратуре.

Как считают следователи, Ефименко в августе 2021 года через посредника получил от предпринимателя скидку на покупку машины в автосалоне Магнитогорска. По версии следствия, это была взятка за выдачу заключения на строительный объект в Челябинске.

Ефименко был задержан сотрудниками ФСБ 27 января. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко отравлен в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ефименко обвиняется в получении взятки. «Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска поддержано ходатайство следствия. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта», — сообщили в прокуратуре. Как считают следователи, Ефименко в августе 2021 года через посредника получил от предпринимателя скидку на покупку машины в автосалоне Магнитогорска. По версии следствия, это была взятка за выдачу заключения на строительный объект в Челябинске. Ефименко был задержан сотрудниками ФСБ 27 января. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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