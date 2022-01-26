Расследование ведет следственный отдел СК Ленинского района Магнитогорска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко, задержанный сотрудниками ФСБ, подозревается в получении взятки от предпринимателя из Магнитогорска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Расследование ведет следственный отдел СК Ленинского района Магнитогорска по месту преступления. В деле фигурирует посредник, передававший взятку. Меру пресечения будет избирать Ленинский районный суд», — отметил инсайдер.

URA.RU позвонил в Ленинский районный суд, там попросили перезвонить позже. Сам Ефименко уроженец Магнитогорска, но последние 20 лет живет в Челябинске.

Ефименко был задержан 27 января по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам.