Мишустин назначил нового главу Росжелдора. Прошлый проработал меньше года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Мишустин подписал новое назначение Фото:

На пост руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин», — сообщается на сайте правительства. В 2004—2005 годах Дружинин работал начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, также работал в Минтранспорта РФ. Награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

Прежний руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Коваль был освобожден от должности в декабре 2021 года, он проработал на этом посту с мая. Исполняющим обязанности главы агентства был назначен его заместитель Александр Иванов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На пост руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин», — сообщается на сайте правительства. В 2004—2005 годах Дружинин работал начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, также работал в Минтранспорта РФ. Награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник». Прежний руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Коваль был освобожден от должности в декабре 2021 года, он проработал на этом посту с мая. Исполняющим обязанности главы агентства был назначен его заместитель Александр Иванов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...