Мишустин подписал новое назначение Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На пост руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин», — сообщается на сайте правительства. В 2004—2005 годах Дружинин работал начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, также работал в Минтранспорта РФ. Награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

Прежний руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Коваль был освобожден от должности в декабре 2021 года, он проработал на этом посту с мая. Исполняющим обязанности главы агентства был назначен его заместитель Александр Иванов.