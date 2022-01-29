В Госдуме назвали условие для нового локдауна в России

О новых ограничениях можно говорить при госпитализации более 20 000 человек за сутки, сообщил депутат Алексей Куринный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

О централизованном характере эпидемиологических ограничений в связи с коронавирусом можно говорить при ежедневной госпитализации более 20 000 человек. Сейчас ситуация не критична и достаточны ограничения в отдельных регионах. Об этом в беседе с URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

За минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 14 570 человек, подтверждено 113 122 случаев COVID-19. Депутат Куринный рассказал, что ситуация с коронавирусом не критична. «Ограничения вводятся, пока отдельно в регионах. Где-то на дистант перешли, где-то водятся ограничения на публичные мероприятия. Но о централизованном характере ограничений речи не идет. Цифры по госпитализации высокие, но до критичной точки мы не дошли. <…> О централизованном ограничении можно говорить при 20 000 госпитализированных [в сутки]. Пока несколько дней на принятие решение федерального правительства имеется», — рассказал агентству парламентарий.

Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Сергей Леонов сообщил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом власти прогнозировали. Он уверен, что нового локдауна в России не будет, поскольку это недейственная мера борьбы с инфекцией. «История с ограничениями и полным локдауном не работает. Это может только оттянуть [рост заболеваемости]. Сейчас ни одна страна в мире не пойдет на введение полного локдауна», — сказал Леонов URA.RU.

Депутат подчеркнул, что главная задача властей и Миздрава во время вспышек коронавируса — обеспечить запас коек для тяжелых больных. А штамм «Омикрон» обычно протекает легко и людям достаточно лечиться амбулаторно. «Большого ущерба „Омикрон“ не приносит. <…> Сейчас иммунитет получают не только вакцинированные, но и переболевшие. Это дает надежду, что после пятой волны коронавирус либо станет сезонным заболеванием, как ОРВИ, или вовсе сойдет на нет», — резюмировал Леонов.

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