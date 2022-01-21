WarGonzo: Турция причастна к протестам в Казахстане

21 января 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Президент Казахстана спутал карты турецких спецслужб, обратившись в ОДКБ, сообщает WarGonzo Фото: официальный сайт президента Казахстана новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Турция стояла за действиями радикального ядра протестов в Казахстане в начале января. Как пишет проект WarGonzo, согласно турецкому сценарию, итогом этих беспорядков стало бы введение войск Анкары в республику и удар по авторитету России. «За радикальным ядром казахстанского протеста стояли боевики, плотно работавшие с турецкими спецслужбами еще в Сирии. Это этнические казахи, которые уехали воевать на Ближний Восток в составе террористических группировок», — сообщает WarGonzo со ссылкой на источники, близкие к руководству Казахстана. По сценарию руководителей радикалов, беспорядки и мародерства должны были вынудить экс-секретаря Совбеза и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обратиться за помощью в наведении порядка к официальной Анкаре. Тогда бы Турция ввела свои войска под эгидой «Тюркского совета». После этого, по приказу турецких спецслужб, радикалы прекратили бы боевые действия, а Анкара отчиталась об успешной операции и оставила часть своих войск в Казахстане. «Таким образом был бы нанесен серьезный удар по авторитету России и ее роли в Средней Азии», — объяснили источники WarGonzo. Но развитие такого сценария сорвало обращение президента Казахстана Токаева за помощью в ОДКБ. Большую часть миротворцев составили российские войска. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. Ситуация стабилизовалась 18 января, когда Токаев снял режим ЧП в стране, пишет RT. Издание Türkiye сообщало, что руководил террористической структурой во время протестов заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянник Назарбаева Самат Абиш. Его и других родственников елбасы Токаев освободил от высоких постов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Турция стояла за действиями радикального ядра протестов в Казахстане в начале января. Как пишет проект WarGonzo, согласно турецкому сценарию, итогом этих беспорядков стало бы введение войск Анкары в республику и удар по авторитету России. «За радикальным ядром казахстанского протеста стояли боевики, плотно работавшие с турецкими спецслужбами еще в Сирии. Это этнические казахи, которые уехали воевать на Ближний Восток в составе террористических группировок», — сообщает WarGonzo со ссылкой на источники, близкие к руководству Казахстана. По сценарию руководителей радикалов, беспорядки и мародерства должны были вынудить экс-секретаря Совбеза и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обратиться за помощью в наведении порядка к официальной Анкаре. Тогда бы Турция ввела свои войска под эгидой «Тюркского совета». После этого, по приказу турецких спецслужб, радикалы прекратили бы боевые действия, а Анкара отчиталась об успешной операции и оставила часть своих войск в Казахстане. «Таким образом был бы нанесен серьезный удар по авторитету России и ее роли в Средней Азии», — объяснили источники WarGonzo. Но развитие такого сценария сорвало обращение президента Казахстана Токаева за помощью в ОДКБ. Большую часть миротворцев составили российские войска. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. Ситуация стабилизовалась 18 января, когда Токаев снял режим ЧП в стране, пишет RT. Издание Türkiye сообщало, что руководил террористической структурой во время протестов заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянник Назарбаева Самат Абиш. Его и других родственников елбасы Токаев освободил от высоких постов.