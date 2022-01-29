Врач рассказала о новых методах профилактики коронавируса

30 января 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Заражение коронавирусом зависит от его концентрации в организме Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В качестве профилактики коронавирусной инфекции необходимо промывать нос и полоскать рот. Эти действия помогут защитить себя от болезни, такое заявление сделала врач-инфекционист Светлана Ищенко. «При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки, после возвращения из общественных мест обязательно промыть слизистую носа, прополоскать рот. Для этого нужно использовать кипяченую воду», — пояснила врач в беседе с ТАСС. Заражение коронавирусом, по ее словам, зависит также от его концентрации в организме человека. Второй фактор — иммунная система, ее можно поддержать качественным питанием. Помочь в этом может витаминный комплекс, убеждена специалист. «Зависит все от того, насколько у нас хорошее состояние микрофлоры кишечника, потому что она обеспечивает процентов на 75 образование иммунных клеток. Поэтому именно в этот период подъема заболеваемости пробиотики принимать, лучше всего, конечно, последнего поколения», — пояснила она. Ищенко отметила, что защититься от ковида поможет ношение маски. Однако заболеваемость в ближайшее время, по ее словам, снижаться не будет. Одной из причин этого служит то, что люди расслабляются и перестают себя защищать. Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев раскрыл необычный симптом после заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он убежден, что у пациентов может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться. Он добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших «Дельтой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В качестве профилактики коронавирусной инфекции необходимо промывать нос и полоскать рот. Эти действия помогут защитить себя от болезни, такое заявление сделала врач-инфекционист Светлана Ищенко. «При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки, после возвращения из общественных мест обязательно промыть слизистую носа, прополоскать рот. Для этого нужно использовать кипяченую воду», — пояснила врач в беседе с ТАСС. Заражение коронавирусом, по ее словам, зависит также от его концентрации в организме человека. Второй фактор — иммунная система, ее можно поддержать качественным питанием. Помочь в этом может витаминный комплекс, убеждена специалист. «Зависит все от того, насколько у нас хорошее состояние микрофлоры кишечника, потому что она обеспечивает процентов на 75 образование иммунных клеток. Поэтому именно в этот период подъема заболеваемости пробиотики принимать, лучше всего, конечно, последнего поколения», — пояснила она. Ищенко отметила, что защититься от ковида поможет ношение маски. Однако заболеваемость в ближайшее время, по ее словам, снижаться не будет. Одной из причин этого служит то, что люди расслабляются и перестают себя защищать. Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев раскрыл необычный симптом после заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он убежден, что у пациентов может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться. Он добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших «Дельтой».