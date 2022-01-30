МИД Великобритании пригрозил России новыми санкциями

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Великобритания готовится оказать помощь Украине в случае «вторжения России», сообщила Лиз Трасс Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Лондон готовится расширить санкции против России в ближайшее время. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уточнила, что Соединенное Королевство не исключает оказания помощи Украине в случае «вторжения России».

«Лондон готовится в ближайшее время расширить санкции против России. Соединенное Королевство не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае эскалации», — передает радиостанция «Эхо Москвы» слова Лиз Трасс.

Глава МИД Великобритании уточнила, что Лондон собирается вдвое увеличить численность воинского контингента в Эстонии в составе многонационального батальона НАТО. О том, что Соединенное Королевство поддержит НАТО в «сдерживании российской агрессии», ранее сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза совместно с Великобританией разрабатывают новый проект санкций против российских газовых проектов. Их введут в том случае, если Кремль «отдаст приказ о нападении на Украину». Санкции разрабатываются при поддержке США. Они должны серьезно сократить финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов.

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Лондон готовится расширить санкции против России в ближайшее время. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уточнила, что Соединенное Королевство не исключает оказания помощи Украине в случае «вторжения России». «Лондон готовится в ближайшее время расширить санкции против России. Соединенное Королевство не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае эскалации», — передает радиостанция «Эхо Москвы» слова Лиз Трасс. Глава МИД Великобритании уточнила, что Лондон собирается вдвое увеличить численность воинского контингента в Эстонии в составе многонационального батальона НАТО. О том, что Соединенное Королевство поддержит НАТО в «сдерживании российской агрессии», ранее сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза совместно с Великобританией разрабатывают новый проект санкций против российских газовых проектов. Их введут в том случае, если Кремль «отдаст приказ о нападении на Украину». Санкции разрабатываются при поддержке США. Они должны серьезно сократить финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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