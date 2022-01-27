В конфликт между Россией и НАТО вмешалась Великобритания

Великобритания готова увеличить свои военные силы для сдерживания «российской агрессии», заявил Бен Уоллес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания готова поддержать страны НАТО в «сдерживании российской агрессии». Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес вскоре после того, как США направили в Москву письменные ответы по основным спорным вопросам, касающимся взаимных гарантий безопасности.

«Министр обороны Бен Уоллес заявил в четверг, что Великобритания может поддержать страны НАТО, увеличив свои силы, чтобы действовать как средство сдерживания любой дальнейшей российской агрессии», — передает Bloomberg. Ранее США и Североатлантический альянс направили в Москву письменные ответы, в которых отвергли основные требования Москвы. Речь идет о неприсоединении Украины к НАТО и выводе вооруженных сил альянса за границы бывших советских республик.

При этом США пошли на уступки России и согласились договариваться о масштабах военных учений. Также Вашингтон ожидает возобновления переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который прекратил действовать в августе 2019 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. По его мнению, «нападение Москвы на Киев» является контрпродуктивным решением в случае, если главная цель РФ — не подпускать НАТО к своим границам. Между тем в Евросоюзе готовят санкции в случае вторжения России на Украину. Лондон также может прибегнуть к экономическим санкциям в отношении Москвы, если она попытается привести к власти в Киеве своих политиков.

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