Аналитики предрекли рост ипотечных ставок до 16% в 2022 году

22 января 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Уровень ипотечных ставок достигнет максимума к середине 2022 года, считает Александр Осин Фото: Денис Моргунов © URA.RU К середине 2022 года ипотечные ставки достигнут своего максимума в 16%. Об этом заявил аналитик управления торговых операций на российском фондовым рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год будет в районе 8-11% годовых, передает слова Александра Осина РИА «Недвижимость». «Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16%», — уточнил он. По его словам, ставки по ипотеке достигнут максимума уже в середине 2022 года. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь 13%. Однако, добавила она, к концу первого квартала года действующие ставки покупателей могут быть в диапазоне 10,5-11,5%, и они останутся на этом уровне, если не произойдет геополитических и экономических шоков. Пугающие прогнозы маловероятны, потому что ставки выше 12% могут затормозить развитие российского рынка и привести к сжатию спроса более чем в два раза, заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. «[Такие высокие ставки] могут привести к необходимости масштабного льготирования ипотеки государством. Иначе возможны появления кризисных явления в строительстве и смежных отраслях», — резюмировал Попов. Ранее сообщалось, что ставки по ипотеке в РФ превысили 10%. Российское правительство разработало план по снижению ипотечных ставок. В Госдуме РФ рассказали о способе сэкономить на ипотеке в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К середине 2022 года ипотечные ставки достигнут своего максимума в 16%. Об этом заявил аналитик управления торговых операций на российском фондовым рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год будет в районе 8-11% годовых, передает слова Александра Осина РИА «Недвижимость». «Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16%», — уточнил он. По его словам, ставки по ипотеке достигнут максимума уже в середине 2022 года. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь 13%. Однако, добавила она, к концу первого квартала года действующие ставки покупателей могут быть в диапазоне 10,5-11,5%, и они останутся на этом уровне, если не произойдет геополитических и экономических шоков. Пугающие прогнозы маловероятны, потому что ставки выше 12% могут затормозить развитие российского рынка и привести к сжатию спроса более чем в два раза, заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. «[Такие высокие ставки] могут привести к необходимости масштабного льготирования ипотеки государством. Иначе возможны появления кризисных явления в строительстве и смежных отраслях», — резюмировал Попов. Ранее сообщалось, что ставки по ипотеке в РФ превысили 10%. Российское правительство разработало план по снижению ипотечных ставок. В Госдуме РФ рассказали о способе сэкономить на ипотеке в 2022 году.