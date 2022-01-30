Геннадий Зюганов указал на сложности в получении пособий для матерей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всем матерям в России необходимо гарантировать прожиточный минимум на ребенка в размере 25 тысяч рублей. Таким образом можно будет поддержать рождаемость в стране. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Наша страна в мирный период впервые в прошлом году потеряла больше миллиона своих соотечественников. Три города, такие как Смоленск, Орел и Курган исчезли. Как будто над ними атомные бомбы взорвались. Сейчас на женщину, которая рожает ребенка, надо смотреть, как на спасительницу. Надо гарантировать маме, в любом случае, где бы она не была, на воспитание ребенка прожиточный минимум. Нужно закончить болтовню о том, что невозможно решить проблему. Надо давно вводить прожиточный минимум 25 тысяч рублей. 13 300 не дают человеку возможности выжить», — предложил Геннадий Зюганов.

По его словам, помощь должна быть оказана без особых условий. «Родился ребенок, его нужно кормить, обустраивать, коляску покупать. Я недавно смотрел, во что это обходится. А так вокруг копеек крутятся, получишь — не получишь. Причем заваливают целым рядом условий — уморишься собирать справки. Я за радикальные решения этой проблемы. Потому что страна продолжает вымирать», — отметил лидер КПРФ.

Депутат подчеркнул, что средства на эти цели есть. «Сидим на горе денег, 14 с лишним трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Какое это благосостояние, когда мать не может ребенка выкормить. 630 млрд долларов золотовалютных резервов. Вполне есть реальные средства. Тем более для поддержки материнства и детства», — заключил Зюганов.

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