В ХМАО началась проверка на завышение цен на ПЦР-тесты

31 января 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Антимонопольная служба Югры проверит медицинские лаборатории Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 УФАС ХМАО начало проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом ведомстве. «Проверка началась. По поручению центрального аппарата собрана информация о стоимости и количестве проведенных тестов», — сообщили в окружном управлении антимонопольной службы. В Югре инициаторами такой проверки стали представители общероссийского народного фронта. Сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Меркушев на своей странице в Instagram отметил, что ХМАО оказался в числе 24 регионов РФ, где стоимость ПЦР-тестов может превышать две тысячи рублей. «ПЦР-тесты необходимо делать не только при болезни, но и перед выходом из отпуска, плановыми хирургическими вмешательствами и в других ситуациях. Если учесть, что часто тесты сдают всей семьей, например, при выезде за пределы страны, суммы получаются весьма ощутимые. Ценовая доступность помогла бы не только сохранить бюджет российских семей, но и дать возможность чаще выявлять заболевание на ранних стадиях», — считает Меркушев. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте здравоохранения ХМАО считают, что регион готов к отражению пятой волны пандемии коронавируса. За последние несколько недель в Югре зафиксирован резкий рост пациентов с COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

УФАС ХМАО начало проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом ведомстве. «Проверка началась. По поручению центрального аппарата собрана информация о стоимости и количестве проведенных тестов», — сообщили в окружном управлении антимонопольной службы. В Югре инициаторами такой проверки стали представители общероссийского народного фронта. Сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Меркушев на своей странице в Instagram отметил, что ХМАО оказался в числе 24 регионов РФ, где стоимость ПЦР-тестов может превышать две тысячи рублей. «ПЦР-тесты необходимо делать не только при болезни, но и перед выходом из отпуска, плановыми хирургическими вмешательствами и в других ситуациях. Если учесть, что часто тесты сдают всей семьей, например, при выезде за пределы страны, суммы получаются весьма ощутимые. Ценовая доступность помогла бы не только сохранить бюджет российских семей, но и дать возможность чаще выявлять заболевание на ранних стадиях», — считает Меркушев. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте здравоохранения ХМАО считают, что регион готов к отражению пятой волны пандемии коронавируса. За последние несколько недель в Югре зафиксирован резкий рост пациентов с COVID-19.