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Мэр Челябинска предупредила дорожников о резкой смене погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, уборка снега, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз
Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала использовать потепление для приведения улиц в порядок Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по вывозу снега с улиц Челябинска, воспользовавшись предстоящим резким потеплением. Об этом она заявила 31 января в ходе аппаратного совещания в мэрии областного центра.

«В ближайшие дни ожидается потепление. Надо воспользоваться им применительно к улично-дорожной сети. В частности, убрать оставшуюся на проезжей части наледь», — заявила Котова в ходе транслируемого на YouTube-канале мэрии мероприятия.

«Мы уже составили с подрядными организациями график на эту неделю. Начнем параллельно и очистку, и вывозку — прежде всего на участках с пешеходными переходами и остановками транспорта. Ежесуточно будем корректировать эти планы совместно с администрациями районов», — ответил вице-мэр Андрей Ксензов.

Теплая погода в Челябинске начнется в ночь с 31 января на 1 февраля. До конца недели дневные температуры не будут опускаться ниже 3-6 градусов мороза. Относительно теплыми — до минус 8-10 градусов — будут и ночи. При этом 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют снегопады.

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Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по вывозу снега с улиц Челябинска, воспользовавшись предстоящим резким потеплением. Об этом она заявила 31 января в ходе аппаратного совещания в мэрии областного центра. «В ближайшие дни ожидается потепление. Надо воспользоваться им применительно к улично-дорожной сети. В частности, убрать оставшуюся на проезжей части наледь», — заявила Котова в ходе транслируемого на YouTube-канале мэрии мероприятия. «Мы уже составили с подрядными организациями график на эту неделю. Начнем параллельно и очистку, и вывозку — прежде всего на участках с пешеходными переходами и остановками транспорта. Ежесуточно будем корректировать эти планы совместно с администрациями районов», — ответил вице-мэр Андрей Ксензов. Теплая погода в Челябинске начнется в ночь с 31 января на 1 февраля. До конца недели дневные температуры не будут опускаться ниже 3-6 градусов мороза. Относительно теплыми — до минус 8-10 градусов — будут и ночи. При этом 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют снегопады.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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