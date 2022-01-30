В ХМАО госпитализировано 1117 человек с коронавирусом

31 января 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Югре за сутки выявлено больше трех тысяч человек с COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В больницах ХМАО находятся 1117 человек, заболевших коронавирусом. Об этом у себя в telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Сравниваем четвертую неделю января с третьей. Число заболевших за неделю выросло в 2,4 раза. В ковидных отделениях округа развернуты 1619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%», — написал Добровольский. Глава депздрава ХМАО отметил максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. «Эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья», — отметил Добровольский. На сайте властей ХМАО сообщается, что за минувшие сутки в Югре выявлено 3021 человек с COVID-19. Ранее URA.RU сообщало, что УФАС ХМАО начал проверку обоснованности цен ПЦР-тестов. Югра оказалась в числе 24 регионов РФ, где они могут стоять свыше двух тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В больницах ХМАО находятся 1117 человек, заболевших коронавирусом. Об этом у себя в telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Сравниваем четвертую неделю января с третьей. Число заболевших за неделю выросло в 2,4 раза. В ковидных отделениях округа развернуты 1619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%», — написал Добровольский. Глава депздрава ХМАО отметил максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. «Эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья», — отметил Добровольский. На сайте властей ХМАО сообщается, что за минувшие сутки в Югре выявлено 3021 человек с COVID-19. Ранее URA.RU сообщало, что УФАС ХМАО начал проверку обоснованности цен ПЦР-тестов. Югра оказалась в числе 24 регионов РФ, где они могут стоять свыше двух тысяч рублей.