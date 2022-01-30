30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

В ХМАО госпитализировано 1117 человек с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре за сутки выявлено больше трех тысяч человек с COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В больницах ХМАО находятся 1117 человек, заболевших коронавирусом. Об этом у себя в telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Сравниваем четвертую неделю января с третьей. Число заболевших за неделю выросло в 2,4 раза. В ковидных отделениях округа развернуты 1619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%», — написал Добровольский.

Глава депздрава ХМАО отметил максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. «Эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья», — отметил Добровольский. На сайте властей ХМАО сообщается, что за минувшие сутки в Югре выявлено 3021 человек с COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что УФАС ХМАО начал проверку обоснованности цен ПЦР-тестов. Югра оказалась в числе 24 регионов РФ, где они могут стоять свыше двух тысяч рублей.

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В больницах ХМАО находятся 1117 человек, заболевших коронавирусом. Об этом у себя в telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Сравниваем четвертую неделю января с третьей. Число заболевших за неделю выросло в 2,4 раза. В ковидных отделениях округа развернуты 1619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%», — написал Добровольский. Глава депздрава ХМАО отметил максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. «Эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья», — отметил Добровольский. На сайте властей ХМАО сообщается, что за минувшие сутки в Югре выявлено 3021 человек с COVID-19. Ранее URA.RU сообщало, что УФАС ХМАО начал проверку обоснованности цен ПЦР-тестов. Югра оказалась в числе 24 регионов РФ, где они могут стоять свыше двух тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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