Оперштаб: почему детей не тестируют на COVID-19 на первом приеме

Решение о тестировании ребенка на коронавирус при первом обращении в кабинет неотложной помощи поликлиники принимает врач, исходя из симптомов. Об этом URA.RU рассказали в свердловском оперштабе, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ.
«При наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции пациент подлежит обследованию на новую коронавирусную инфекцию. Врач определяет показания к тестированию, исходя из анамнеза заболевания, наличию контактов и наличию симптомов», — пояснили корреспонденту URA.RU в оперштабе региона.
В сообщении также было указано, что данные правила по обследованию детей на новую коронавирусную инфекцию содержатся в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. При этом что касается взрослых поликлиник Екатеринбурга, то практически во всех тестирование на коронавирус происходит при первом обращении в кабинет неотложной помощи. «Во всех взрослых поликлиниках тестируют на ковид по медицинским показаниям», — отметили в оперштабе.
В Свердловской области за минувшие сутки госпитализировали 90 человек с коронавирусом. В регионе за сутки выявили 2712 случая заражения ковидом. Излечился еще 651 пациент, а умерло десять человек. Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Сейчас в области развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва.
Решение о тестировании ребенка на коронавирус при первом обращении в кабинет неотложной помощи поликлиники принимает врач, исходя из симптомов. Об этом URA.RU рассказали в свердловском оперштабе, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ. «При наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции пациент подлежит обследованию на новую коронавирусную инфекцию. Врач определяет показания к тестированию, исходя из анамнеза заболевания, наличию контактов и наличию симптомов», — пояснили корреспонденту URA.RU в оперштабе региона. В сообщении также было указано, что данные правила по обследованию детей на новую коронавирусную инфекцию содержатся в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. При этом что касается взрослых поликлиник Екатеринбурга, то практически во всех тестирование на коронавирус происходит при первом обращении в кабинет неотложной помощи. «Во всех взрослых поликлиниках тестируют на ковид по медицинским показаниям», — отметили в оперштабе. В Свердловской области за минувшие сутки госпитализировали 90 человек с коронавирусом. В регионе за сутки выявили 2712 случая заражения ковидом. Излечился еще 651 пациент, а умерло десять человек. Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Сейчас в области развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва.