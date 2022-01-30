Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге отдали под больных COVID

31 января 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

В Свердловской области развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возник дефицит коек. Решили госпиталь ВОВ отдать под ковид», — отметил источник. По словам информатора, в главной больнице города также закрывают отделения под пациентов с коронавирусной инфекцией. «Также закрыли несколько отделений в ГКБ №40. В больнице закрыли хирургию, инфекцию и терапию под заразившихся COVID-19. Кроме всего, пациентов всех сказано выписать и новых не класть, а операции отменить», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. Там отметили, что развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва. Ранее агентство писало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возник дефицит коек. Решили госпиталь ВОВ отдать под ковид», — отметил источник. По словам информатора, в главной больнице города также закрывают отделения под пациентов с коронавирусной инфекцией. «Также закрыли несколько отделений в ГКБ №40. В больнице закрыли хирургию, инфекцию и терапию под заразившихся COVID-19. Кроме всего, пациентов всех сказано выписать и новых не класть, а операции отменить», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. Там отметили, что развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва. Ранее агентство писало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта».