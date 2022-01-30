30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге отдали под больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В Свердловской области развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возник дефицит коек. Решили госпиталь ВОВ отдать под ковид», — отметил источник.

По словам информатора, в главной больнице города также закрывают отделения под пациентов с коронавирусной инфекцией. «Также закрыли несколько отделений в ГКБ №40. В больнице закрыли хирургию, инфекцию и терапию под заразившихся COVID-19. Кроме всего, пациентов всех сказано выписать и новых не класть, а операции отменить», — рассказал собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. Там отметили, что развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва. Ранее агентство писало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта».

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Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возник дефицит коек. Решили госпиталь ВОВ отдать под ковид», — отметил источник. По словам информатора, в главной больнице города также закрывают отделения под пациентов с коронавирусной инфекцией. «Также закрыли несколько отделений в ГКБ №40. В больнице закрыли хирургию, инфекцию и терапию под заразившихся COVID-19. Кроме всего, пациентов всех сказано выписать и новых не класть, а операции отменить», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. Там отметили, что развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва. Ранее агентство писало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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