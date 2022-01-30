Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге отдали под больных COVID

Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
«Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возник дефицит коек. Решили госпиталь ВОВ отдать под ковид», — отметил источник.
По словам информатора, в главной больнице города также закрывают отделения под пациентов с коронавирусной инфекцией. «Также закрыли несколько отделений в ГКБ №40. В больнице закрыли хирургию, инфекцию и терапию под заразившихся COVID-19. Кроме всего, пациентов всех сказано выписать и новых не класть, а операции отменить», — рассказал собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. Там отметили, что развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва. Ранее агентство писало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта».
Свердловский областной госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге (Свердловская область) перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возник дефицит коек. Решили госпиталь ВОВ отдать под ковид», — отметил источник. По словам информатора, в главной больнице города также закрывают отделения под пациентов с коронавирусной инфекцией. «Также закрыли несколько отделений в ГКБ №40. В больнице закрыли хирургию, инфекцию и терапию под заразившихся COVID-19. Кроме всего, пациентов всех сказано выписать и новых не класть, а операции отменить», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. Там отметили, что развернуто 3543 койки, из них около тысячи в качестве резерва. Ранее агентство писало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта».