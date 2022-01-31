Захарова пошутила в ответ на новые санкции Британии против России

Мария Захарова высказалась о приоритетах Великобритании при обсуждении санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над заявлением, что Великобритания собирается ввести новые санкции в отношении РФ. Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака „За взаимодействие“. Старайтесь», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Трасс сообщила, что у российских олигархов могут конфисковать собственность. «Демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы», ответила она на вопрос, что такие санкции нанесут финансовый ущерб британским инвесторам.

По словам Трасс, Великобритания готовится к расширению санкций против РФ. Глава МИД не исключила, что Лондон может помочь Украине, если Москва начнет наступление на Киев. В случае введения санкций экономика России ослабнет, считает источник в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. По его словам, ограничения затронут активы компаний, которые «связаны с Кремлем». Также речь идет о запрете въезда в Великобританию некоторым россиянам, сообщил источник.

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