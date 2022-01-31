Магнитные бури происходят из-за выброса корональной массы с Солнца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за мощной вспышки на Солнце на Землю второго февраля придет умеренная магнитная буря. Такие данные содержатся на официальном сайте лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН.

«2 февраля (с 3 до 12 часов по московскому времени) и 5 февраля 2022 года из-за вспышки на Солнце класса М, которая произошла 30 января, ожидается магнитная буря. Интенсивность воздействия магнитного возмущения — G1, планетарный индекс Kp=5», — говорится в сообщении организации.

Магнитные бури происходят из-за выброса корональной массы с Солнца. Однако на данный момент научно не доказано, влияют ли они на здоровье людей. Самовнушение может привести к ухудшению самочувствия, так что необходимо сохранять спокойствие, заявила врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская.

При этом физические нагрузки и здоровый образ жизни помогают справиться с любой космической погодой. Так считает врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий.

Ученые опубликовали краткосрочный и долгосрочный прогноз магнитных бурь Скриншот с официального сайта лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН