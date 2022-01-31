Мощная вспышка на Солнце запустила на Землю магнитную бурю. Скрин

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Морозные дни. Тюмень, машины, солнце, дорога, автомобили, солнце в глаза
Магнитные бури происходят из-за выброса корональной массы с Солнца Фото:

Из-за мощной вспышки на Солнце на Землю второго февраля придет умеренная магнитная буря. Такие данные содержатся на официальном сайте лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН.

«2 февраля (с 3 до 12 часов по московскому времени) и 5 февраля 2022 года из-за вспышки на Солнце класса М, которая произошла 30 января, ожидается магнитная буря. Интенсивность воздействия магнитного возмущения — G1, планетарный индекс Kp=5», — говорится в сообщении организации.

Магнитные бури происходят из-за выброса корональной массы с Солнца. Однако на данный момент научно не доказано, влияют ли они на здоровье людей. Самовнушение может привести к ухудшению самочувствия, так что необходимо сохранять спокойствие, заявила врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская.

При этом физические нагрузки и здоровый образ жизни помогают справиться с любой космической погодой. Так считает врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий.

Ученые опубликовали краткосрочный и долгосрочный прогноз магнитных бурь

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Из-за мощной вспышки на Солнце на Землю второго февраля придет умеренная магнитная буря. Такие данные содержатся на официальном сайте лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН. «2 февраля (с 3 до 12 часов по московскому времени) и 5 февраля 2022 года из-за вспышки на Солнце класса М, которая произошла 30 января, ожидается магнитная буря. Интенсивность воздействия магнитного возмущения — G1, планетарный индекс Kp=5», — говорится в сообщении организации. Магнитные бури происходят из-за выброса корональной массы с Солнца. Однако на данный момент научно не доказано, влияют ли они на здоровье людей. Самовнушение может привести к ухудшению самочувствия, так что необходимо сохранять спокойствие, заявила врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская. При этом физические нагрузки и здоровый образ жизни помогают справиться с любой космической погодой. Так считает врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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