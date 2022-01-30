Коммунисты поедут восстанавливать челябинский памятник Ленину

Партия отправит в Миасс своих экспертов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия «Коммунисты России» направит своих экспертов в Миасс (Челябинская область), чтобы восстановить местный памятник основателю СССР Владимиру Ленину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Пока челябинские и миасские чиновники ищут деньги на экспертизу, мы сами нашли экспертов для работы в Миассе. Им предстоит установить действительные причины разрушения памятника и дать авторитетный ответ о том, можно ли восстановить памятник вождю Владимиру Ленину», — заявили URA.RU в пресс-службе партии.

В сентябре 2021 года у памятника Ленина в Миассе бесследно исчезла часть головы. Лицо у памятника восстановили, однако, со временем он снова начал разрушаться. Как заявили в мэрии города, косметический ремонт проблему не решит. Позже скульптуру сняли с постамента, чтобы выяснить, поможет ли в этой ситуации реставрация памятника.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что эксперты должны докопаться до истинной причины разрушения памятника. В случае выявленных нарушений коммунисты будут добиваться привлечение должностных лиц к ответственности.