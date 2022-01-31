В Свердловской области резко вырос спрос на загородные дома

Свердловчане хотят жить в своем загородном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области вырос спрос на аренду и покупку частных домов. Стимулирующим фактором стала пандемия. Есть мнение, что уже в 2022 году начнет формироваться новое поколение загородных поселков. Своим видением ситуации с URA.RU поделился эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Свердловчане проявляют большой интерес к деурбанизации в связи с пандемией. Ограничительные меры заставили семьи задуматься о том, где бы они хотели жить, если вдруг будет локдаун из-за ковида. Приятнее находиться в своем доме, чем сидеть в четырех стенах в квартире», — говорит Бендриков.

По словам эксперта, даже низкая ставка по ипотеке на недвижимость в новостройках не компенсирует желание переехать за город. «Сегодня жить в своем доме намного выгоднее, чем в квартире. И дело не только в уюте, комфорте и в коммунальных платежах. Если удалось наладить работу удаленно, то это экономия времени и денег на дорогу. Сейчас возводят целые коттеджные поселки. И люди их охотно раскупают. Кто-то за наличные, кто-то использует ипотечные средства. В общем и целом загородная недвижимость пользуется большой популярностью», — отметил собеседник агентства.

Вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов считает частные дома перспективным направлением. «Это сложный и интересный рынок, но, если хорошо знаете спрос, можно зарабатывать 15—30% годовых», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что вторичный рынок жилья в Екатеринбурге просел почти в три раза. 2022 год начался с дефицита ликвидных предложений в сегменте вторичного жилья.

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