В администрации Сургута кадровое назначение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов назначил заместителем по вопросам ЖКХ директора «Горводоканала» Сергея Агафонова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии.

«В администрации города Сергей Агафонов будет отвечать за сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций. В должности директора «Горводоканала» Агафонов находился с мая 2021 года.

Новому чиновнику городской администрации 44 года. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Работал на руководящих должностях на предприятиях ЖКХ в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Ставрополе.

Ранее URA.RU сообщало о готовящемся кадровом решении главы Сургута. Прежде пост заместителя главы города по ЖКХ занимал Григорий Невоструев, который теперь в ранге вице-мэра отвечает за строительный блок.