30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Глава Сургута назначил зама по ЖКХ. Прогноз URA.RU сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В администрации Сургута кадровое назначение Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов назначил заместителем по вопросам ЖКХ директора «Горводоканала» Сергея Агафонова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии.

«В администрации города Сергей Агафонов будет отвечать за сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций. В должности директора «Горводоканала» Агафонов находился с мая 2021 года.

Новому чиновнику городской администрации 44 года. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Работал на руководящих должностях на предприятиях ЖКХ в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Ставрополе.

Ранее URA.RU сообщало о готовящемся кадровом решении главы Сургута. Прежде пост заместителя главы города по ЖКХ занимал Григорий Невоструев, который теперь в ранге вице-мэра отвечает за строительный блок.

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов назначил заместителем по вопросам ЖКХ директора «Горводоканала» Сергея Агафонова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии. «В администрации города Сергей Агафонов будет отвечать за сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций. В должности директора «Горводоканала» Агафонов находился с мая 2021 года. Новому чиновнику городской администрации 44 года. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Работал на руководящих должностях на предприятиях ЖКХ в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Ставрополе. Ранее URA.RU сообщало о готовящемся кадровом решении главы Сургута. Прежде пост заместителя главы города по ЖКХ занимал Григорий Невоструев, который теперь в ранге вице-мэра отвечает за строительный блок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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