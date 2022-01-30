30 января 2022
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Текслер презентует мега-проект двух челябинских университетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Предварительная стоимость объекта — 14,3 млрд рублей Фото:

Губернатор Алексей Текслер готовится презентовать проект межуниверситетского кампуса Челябинского и Южно-Уральского госуниверситетов. Об этом губернатор заявил 31 января на встрече с представителями ВТБ, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Проект мирового уровня подошел к началу реализации в практической плоскости. В ближайшее время состоится презентация проекта межвузовского кампуса, идет подготовка. Сейчас самое подходящее время более детально обсудить переход к практической, строительной фазе реализации нашего проекта», — отметил Текслер.

Предварительная стоимость объекта — 14,3 млрд рублей. Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Киселев отметил, что банк подготовил все необходимые документы для частной концессионной инициативы по проекту и готов передать их областному правительству.

«Мы рады той продуктивной работе, которую мы провели с коллегами из правительства области. Мы знаем, с каким вниманием и интересом министерство образования на федеральном уровне следит за развитием этого проекта, постоянно задает вопросы о нашем прогрессе. Мы будем рады поделиться информацией о том, как движемся к поставленной цели», — заявил Киселев.

Ранее Текслер назвал проблемы, которые мешают строить кампусы. По мнению губернатора, для полноценной реализации проекта необходимо решить вопрос с действующей инфраструктурой.

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Губернатор Алексей Текслер готовится презентовать проект межуниверситетского кампуса Челябинского и Южно-Уральского госуниверситетов. Об этом губернатор заявил 31 января на встрече с представителями ВТБ, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Проект мирового уровня подошел к началу реализации в практической плоскости. В ближайшее время состоится презентация проекта межвузовского кампуса, идет подготовка. Сейчас самое подходящее время более детально обсудить переход к практической, строительной фазе реализации нашего проекта», — отметил Текслер. Предварительная стоимость объекта — 14,3 млрд рублей. Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Киселев отметил, что банк подготовил все необходимые документы для частной концессионной инициативы по проекту и готов передать их областному правительству. «Мы рады той продуктивной работе, которую мы провели с коллегами из правительства области. Мы знаем, с каким вниманием и интересом министерство образования на федеральном уровне следит за развитием этого проекта, постоянно задает вопросы о нашем прогрессе. Мы будем рады поделиться информацией о том, как движемся к поставленной цели», — заявил Киселев. Ранее Текслер назвал проблемы, которые мешают строить кампусы. По мнению губернатора, для полноценной реализации проекта необходимо решить вопрос с действующей инфраструктурой.
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