Текслер презентует мега-проект двух челябинских университетов

Предварительная стоимость объекта — 14,3 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер готовится презентовать проект межуниверситетского кампуса Челябинского и Южно-Уральского госуниверситетов. Об этом губернатор заявил 31 января на встрече с представителями ВТБ, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Проект мирового уровня подошел к началу реализации в практической плоскости. В ближайшее время состоится презентация проекта межвузовского кампуса, идет подготовка. Сейчас самое подходящее время более детально обсудить переход к практической, строительной фазе реализации нашего проекта», — отметил Текслер.

Предварительная стоимость объекта — 14,3 млрд рублей. Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Киселев отметил, что банк подготовил все необходимые документы для частной концессионной инициативы по проекту и готов передать их областному правительству.

«Мы рады той продуктивной работе, которую мы провели с коллегами из правительства области. Мы знаем, с каким вниманием и интересом министерство образования на федеральном уровне следит за развитием этого проекта, постоянно задает вопросы о нашем прогрессе. Мы будем рады поделиться информацией о том, как движемся к поставленной цели», — заявил Киселев.

Ранее Текслер назвал проблемы, которые мешают строить кампусы. По мнению губернатора, для полноценной реализации проекта необходимо решить вопрос с действующей инфраструктурой.

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