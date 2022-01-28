На новую машину упал сугроб с крыши дома (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С крыши дома №17 на улице Кедровой в Надыме (ЯНАО) на людей и автомобили постоянно падают снежные глыбы. При этом опасную территорию управляющая компания не ограждает который год подряд, сообщают жители в соцсети «ВКонтакте».

«Кедровая, 17. Снег с крыши свалился. Ужас», — говорит мужчина в видео, опубликованном в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». Житель Надыма заснял недавно приобретенную машину Hyundai, на которую с крыши дома упал сугроб.

Жильцы дома прокомментировали видеозапись мужчины и сообщили, что снег с крыши данного дома падает на автомобили каждый год. «Виновата управляющая компания. Табличек мало, извините, их в темное время суток совсем не видно. У родственников машину снегом завалило с этой крыши, подали иск на „управляху“, суд выиграли, но деньги до сих пор не получили. Прецедентов куча, а воз и ныне там: территорию лентами не ограждают, снег с крыш должным образом не чистят, безобразие продолжается», — прокомментировала пост Валерия Адамова.

Также надымчане добавили, что в Новый Год от взрыва салюта с этой крыши сошла лавина снега, но никто не пострадал. «В один год женщину с коляской накрыло. Благо не сильно», — написала Алена Пазова. «Я помню там „Ниву“ раздавило снегом как прессом. Опасный двор вообще. Говорят, что даже жители этого дома не рискуют подойти лишний раз к дому, поэтому ночуют у родственников или у знакомых», — отметил Алексей Сундеев.

В администрации Надыма агентству сообщили, что всем УК города были направлены предупреждения о своевременной очистке крыш. «Дом обслуживает УК „Янтарное“. Владельцу машины необходимо обратиться к руководству компании. Также он может написать обращение в муниципальный жилищный контроль для проведения проверки, результаты которой могут быть использованы для получения компенсации», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на ребенка с крыши упал сугроб. Управляющую компанию «Уютный город» наказала прокуратура.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам