30 января 2022

Кремлевский проект в Свердловской области возглавит журналистка. Ее назначение готовят месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас Валентина Ермакова работает заместителем руководителя ЦУР по УрФО Фото:

Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Свердловской области c большой долей вероятности станет заместитель начальника уральского окружного ЦУР, журналистка («Ермак», ОТВ) Валентина Ермакова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в резиденции губернатора, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, решение о назначении Ермаковой в свердловский ЦУР приняли еще в конце 2021-го. Тогда предполагалось, что она придет в структуру в начале января и сменит Анатолия Карманова — заместителя руководителя ЦУР, бывшего пресс-секретаря экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

«Но Карманов почему-то до сих пор не ушел. Поэтому сейчас существуют два варианта: Ермакова будет назначена сразу вместо [нынешнего руководителя свердловского ЦУР Ильи] Захарова или она все-таки сменит Карманова и лишь по истечении какого-то срока — Захарова», — описал расклад источник. При этом сама Ермакова в разговоре с URA.RU сказала, что не обладает информацией о предстоящем назначении.

О том, что у свердловского ЦУРа будет новый руководитель, URA.RU сообщило утром 31 января. Переход Ильи Захарова на другую работу называют консолидированным решением его, свердловских властей и АНО «Диалог», которое является оператором кремлевского проекта по работе с жалобами граждан. Ни Захаров, ни менеджеры АНО скорые изменения не подтверждают.

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Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Свердловской области c большой долей вероятности станет заместитель начальника уральского окружного ЦУР, журналистка («Ермак», ОТВ) Валентина Ермакова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в резиденции губернатора, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников агентства, решение о назначении Ермаковой в свердловский ЦУР приняли еще в конце 2021-го. Тогда предполагалось, что она придет в структуру в начале января и сменит Анатолия Карманова — заместителя руководителя ЦУР, бывшего пресс-секретаря экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. «Но Карманов почему-то до сих пор не ушел. Поэтому сейчас существуют два варианта: Ермакова будет назначена сразу вместо [нынешнего руководителя свердловского ЦУР Ильи] Захарова или она все-таки сменит Карманова и лишь по истечении какого-то срока — Захарова», — описал расклад источник. При этом сама Ермакова в разговоре с URA.RU сказала, что не обладает информацией о предстоящем назначении. О том, что у свердловского ЦУРа будет новый руководитель, URA.RU сообщило утром 31 января. Переход Ильи Захарова на другую работу называют консолидированным решением его, свердловских властей и АНО «Диалог», которое является оператором кремлевского проекта по работе с жалобами граждан. Ни Захаров, ни менеджеры АНО скорые изменения не подтверждают.
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