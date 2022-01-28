28 января 2022
27 января 2022

В городе ЯНАО сотни семей расселят из аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, новостройки, ключи от квартиры, ключи, новостройка, квартира, ипотека, покупка квартиры
330 семей Губкинского переедут в новое жилье Фото:

Более трехсот семей Губкинского (ЯНАО) в конце 2022 года расселят из аварийного жилья. Как сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в городе возводят шесть многоквартирных домов.

«В Губкинском в 15-м микрорайоне возводятся сразу шесть многоквартирных домов. Жилые помещения в них будут предоставлены для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь нового жилья составит 13 тысяч квадратных метров. До конца 2022 года дома введут в эксплуатацию. Новоселье здесь справят 330 семей», — говорится на сайте фонда.

На данный момент рабочие монтируют фасады зданий. Летом благоустроят придомовую территорию, где появятся парковки и детские площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО получат льготы на строительство школы и сада в новом микрорайоне Губкинского. Это первый подобный объект в регионе. Для строительства будут использованы инфраструктурные облигации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более трехсот семей Губкинского (ЯНАО) в конце 2022 года расселят из аварийного жилья. Как сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в городе возводят шесть многоквартирных домов. «В Губкинском в 15-м микрорайоне возводятся сразу шесть многоквартирных домов. Жилые помещения в них будут предоставлены для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь нового жилья составит 13 тысяч квадратных метров. До конца 2022 года дома введут в эксплуатацию. Новоселье здесь справят 330 семей», — говорится на сайте фонда. На данный момент рабочие монтируют фасады зданий. Летом благоустроят придомовую территорию, где появятся парковки и детские площадки. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО получат льготы на строительство школы и сада в новом микрорайоне Губкинского. Это первый подобный объект в регионе. Для строительства будут использованы инфраструктурные облигации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...