В городе ЯНАО сотни семей расселят из аварийных домов

31 января 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

330 семей Губкинского переедут в новое жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Более трехсот семей Губкинского (ЯНАО) в конце 2022 года расселят из аварийного жилья. Как сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в городе возводят шесть многоквартирных домов. «В Губкинском в 15-м микрорайоне возводятся сразу шесть многоквартирных домов. Жилые помещения в них будут предоставлены для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь нового жилья составит 13 тысяч квадратных метров. До конца 2022 года дома введут в эксплуатацию. Новоселье здесь справят 330 семей», — говорится на сайте фонда. На данный момент рабочие монтируют фасады зданий. Летом благоустроят придомовую территорию, где появятся парковки и детские площадки. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО получат льготы на строительство школы и сада в новом микрорайоне Губкинского. Это первый подобный объект в регионе. Для строительства будут использованы инфраструктурные облигации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более трехсот семей Губкинского (ЯНАО) в конце 2022 года расселят из аварийного жилья. Как сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в городе возводят шесть многоквартирных домов. «В Губкинском в 15-м микрорайоне возводятся сразу шесть многоквартирных домов. Жилые помещения в них будут предоставлены для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь нового жилья составит 13 тысяч квадратных метров. До конца 2022 года дома введут в эксплуатацию. Новоселье здесь справят 330 семей», — говорится на сайте фонда. На данный момент рабочие монтируют фасады зданий. Летом благоустроят придомовую территорию, где появятся парковки и детские площадки. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО получат льготы на строительство школы и сада в новом микрорайоне Губкинского. Это первый подобный объект в регионе. Для строительства будут использованы инфраструктурные облигации.