Губернатор ЯНАО усилил контроль над правительством

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил право увольнять и назначать чиновников департамента внутренней политики, которым руководит исполняющий обязанности замгубернатора Сергей Климентьев. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. Ранее подобные изменения произошли в департаментах образования и внешних связей.
«Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что внутренние перестановки производятся для актуализации должностных задач специалистов и структурирования работы.
Сейчас в департаменте внутренней политики ЯНАО проводится конкурс на включение в кадровый резерв. Как сообщается в документах, в ведомство ищут главного консультанта на зарплату до 126 тысяч рублей и начальника аналитического отдела — от 65 до 90 тысяч рублей. Также открыты вакансии заведующего сектором документационного обеспечения, главного специалиста отдела территориального развития, главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и главного специалиста отдела социальных медиа.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Такое же изменение коснулось департамента образования, которым руководит Марина Кравец.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил право увольнять и назначать чиновников департамента внутренней политики, которым руководит исполняющий обязанности замгубернатора Сергей Климентьев. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. Ранее подобные изменения произошли в департаментах образования и внешних связей. «Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что внутренние перестановки производятся для актуализации должностных задач специалистов и структурирования работы. Сейчас в департаменте внутренней политики ЯНАО проводится конкурс на включение в кадровый резерв. Как сообщается в документах, в ведомство ищут главного консультанта на зарплату до 126 тысяч рублей и начальника аналитического отдела — от 65 до 90 тысяч рублей. Также открыты вакансии заведующего сектором документационного обеспечения, главного специалиста отдела территориального развития, главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и главного специалиста отдела социальных медиа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Такое же изменение коснулось департамента образования, которым руководит Марина Кравец.