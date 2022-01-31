Губернатор ЯНАО усилил контроль над правительством

01 февраля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Артюхов сможет назначать и увольнять работников департамента внутренней политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил право увольнять и назначать чиновников департамента внутренней политики, которым руководит исполняющий обязанности замгубернатора Сергей Климентьев. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. Ранее подобные изменения произошли в департаментах образования и внешних связей. «Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что внутренние перестановки производятся для актуализации должностных задач специалистов и структурирования работы. Сейчас в департаменте внутренней политики ЯНАО проводится конкурс на включение в кадровый резерв. Как сообщается в документах, в ведомство ищут главного консультанта на зарплату до 126 тысяч рублей и начальника аналитического отдела — от 65 до 90 тысяч рублей. Также открыты вакансии заведующего сектором документационного обеспечения, главного специалиста отдела территориального развития, главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и главного специалиста отдела социальных медиа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Такое же изменение коснулось департамента образования, которым руководит Марина Кравец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил право увольнять и назначать чиновников департамента внутренней политики, которым руководит исполняющий обязанности замгубернатора Сергей Климентьев. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. Ранее подобные изменения произошли в департаментах образования и внешних связей. «Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что внутренние перестановки производятся для актуализации должностных задач специалистов и структурирования работы. Сейчас в департаменте внутренней политики ЯНАО проводится конкурс на включение в кадровый резерв. Как сообщается в документах, в ведомство ищут главного консультанта на зарплату до 126 тысяч рублей и начальника аналитического отдела — от 65 до 90 тысяч рублей. Также открыты вакансии заведующего сектором документационного обеспечения, главного специалиста отдела территориального развития, главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и главного специалиста отдела социальных медиа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Такое же изменение коснулось департамента образования, которым руководит Марина Кравец.