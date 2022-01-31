31 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Губернатор ЯНАО усилил контроль над правительством

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов сможет назначать и увольнять работников департамента внутренней политики Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил право увольнять и назначать чиновников департамента внутренней политики, которым руководит исполняющий обязанности замгубернатора Сергей Климентьев. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. Ранее подобные изменения произошли в департаментах образования и внешних связей.

«Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что внутренние перестановки производятся для актуализации должностных задач специалистов и структурирования работы.

Сейчас в департаменте внутренней политики ЯНАО проводится конкурс на включение в кадровый резерв. Как сообщается в документах, в ведомство ищут главного консультанта на зарплату до 126 тысяч рублей и начальника аналитического отдела — от 65 до 90 тысяч рублей. Также открыты вакансии заведующего сектором документационного обеспечения, главного специалиста отдела территориального развития, главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и главного специалиста отдела социальных медиа.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Такое же изменение коснулось департамента образования, которым руководит Марина Кравец.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов получил право увольнять и назначать чиновников департамента внутренней политики, которым руководит исполняющий обязанности замгубернатора Сергей Климентьев. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. Ранее подобные изменения произошли в департаментах образования и внешних связей. «Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что внутренние перестановки производятся для актуализации должностных задач специалистов и структурирования работы. Сейчас в департаменте внутренней политики ЯНАО проводится конкурс на включение в кадровый резерв. Как сообщается в документах, в ведомство ищут главного консультанта на зарплату до 126 тысяч рублей и начальника аналитического отдела — от 65 до 90 тысяч рублей. Также открыты вакансии заведующего сектором документационного обеспечения, главного специалиста отдела территориального развития, главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и главного специалиста отдела социальных медиа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Такое же изменение коснулось департамента образования, которым руководит Марина Кравец.
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