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28 января 2022

В челябинском городе сменится руководство «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, буданов олег
Мэра Карабаша Олега Буданова решили продвигать по партийной линии Фото:

Политсовет местной организации «Единой России» в Карабаше (Челябинская область) возглавит глава города Олег Буданов. Об этом сообщил URA.RU источники в партийных кругах.

«Губернатор Алексей Текслер, который возглавляет также региональное отделение „ЕР“, проводит ту же линию и в отношении подчиненных. То есть главы муниципалитетов, являющиеся членами партии и избранные при ее поддержке, должны руководить местными единороссами. Это относится и к Буданову, который станет лидером единороссов вместо Антонины Кожевниковой, в прошлом вице-мэра Карабаша», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Сейчас в местных политсоветах проходят конференции, на которых обсуждаются, в том числе, перестановки. Кандидаты согласовываются с вышестоящим партийным руководством. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 25 февраля», — добавил другой собеседник агентства.

«Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.

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Политсовет местной организации «Единой России» в Карабаше (Челябинская область) возглавит глава города Олег Буданов. Об этом сообщил URA.RU источники в партийных кругах. «Губернатор Алексей Текслер, который возглавляет также региональное отделение „ЕР“, проводит ту же линию и в отношении подчиненных. То есть главы муниципалитетов, являющиеся членами партии и избранные при ее поддержке, должны руководить местными единороссами. Это относится и к Буданову, который станет лидером единороссов вместо Антонины Кожевниковой, в прошлом вице-мэра Карабаша», — рассказал URA.RU инсайдер. «Сейчас в местных политсоветах проходят конференции, на которых обсуждаются, в том числе, перестановки. Кандидаты согласовываются с вышестоящим партийным руководством. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 25 февраля», — добавил другой собеседник агентства. «Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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