В челябинском городе сменится руководство «Единой России»

Мэра Карабаша Олега Буданова решили продвигать по партийной линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политсовет местной организации «Единой России» в Карабаше (Челябинская область) возглавит глава города Олег Буданов. Об этом сообщил URA.RU источники в партийных кругах.

«Губернатор Алексей Текслер, который возглавляет также региональное отделение „ЕР“, проводит ту же линию и в отношении подчиненных. То есть главы муниципалитетов, являющиеся членами партии и избранные при ее поддержке, должны руководить местными единороссами. Это относится и к Буданову, который станет лидером единороссов вместо Антонины Кожевниковой, в прошлом вице-мэра Карабаша», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Сейчас в местных политсоветах проходят конференции, на которых обсуждаются, в том числе, перестановки. Кандидаты согласовываются с вышестоящим партийным руководством. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 25 февраля», — добавил другой собеседник агентства.

«Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.