Александр Высокинский давал каждому главе района по 10 миллионов на оперативное управление, сейчас у них эти деньги забирают Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы районов Екатеринбурга лишатся собственных бюджетов, которые они могли тратить без согласования с городской администрацией. Деньги будут перенаправлены на обновление коммунальной техники в столице Урала, поскольку ранее региональное правительство отказалось софинансировать лизинговую программу.

В 2018 году экс-мэр Александр Высокинский заявил, что ежегодно каждый глава района будет получать по 10 миллионов рублей на решение «точечных проблем» екатеринбуржцев. По его замыслу, это должно было привести к усилению префектов, повышению их эффективности. «Если человек пришел на прием, глава не должен трату 30 тысяч рублей согласовывать с городом. Глава на территории района должен быть главой», — объяснял Высокинский.

«Сначала префектам выделяли по 10 миллионов, затем — по 8,5—9. Например, пришел человек, просит упавшее дерево спилить, парк какой-то отремонтировать, сквер, и глава района оперативно помогает ему из этого своего фонда. Теперь по решению администрации деньги направят на оплату лизинга», — поделился источник в «сером доме».

Изначально предполагалось, что ежегодно мэрия будет платить за новые уборочные машины 75 миллионов рублей в течение пяти лет. Ввиду срыва сотрудничества с областными властями сумма удваивается. «Если взять с каждого района по 8,5—9 миллионов, как раз и получаются дополнительные 70 миллионов», — объяснил собеседник. Другой источник в мэрии сказал корреспонденту, что, по его мнению, это решение правильное.

Но главы районов не согласны. По данным URA.RU, в ближайшее время они обратятся к мэру Алексею Орлову, чтобы отменить задумку или выработать компромиссный сценарий.

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