28 января 2022
27 января 2022

В ЯНАО двух заключенных будут судить за пытки и убийство в тюрьме

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Заключенных колонии «Полярная сова» будут судить за пытки сокамерников Фото:

В Салехарде двух заключенных исправительной колонии №18, где отбывают пожизненное наказание, будут судить за пытки сокамерников и убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Судебное следствие еще продолжается. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Гособвинение поддерживает сотрудник прокуратуры ЯНАО — прокурор уголовно-судебного отдела», — сказали в прокуратуре.

На данный момент допрашиваются потерпевшие и свидетели, исследуются материалы уголовного дела. По прогнозу прокуратуры, рассмотрение судебного дела займет приблизительно месяц.

Ранее URA.RU писало, что в исправительную колонию №18, известную также как «Полярная сова», с проверкой приезжал заместитель прокурора округа Александр Демин. Тогда в адрес прокуратуры поступили жалобы, связанные с содержанием заключенных.

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В Салехарде двух заключенных исправительной колонии №18, где отбывают пожизненное наказание, будут судить за пытки сокамерников и убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Судебное следствие еще продолжается. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Гособвинение поддерживает сотрудник прокуратуры ЯНАО — прокурор уголовно-судебного отдела», — сказали в прокуратуре. На данный момент допрашиваются потерпевшие и свидетели, исследуются материалы уголовного дела. По прогнозу прокуратуры, рассмотрение судебного дела займет приблизительно месяц. Ранее URA.RU писало, что в исправительную колонию №18, известную также как «Полярная сова», с проверкой приезжал заместитель прокурора округа Александр Демин. Тогда в адрес прокуратуры поступили жалобы, связанные с содержанием заключенных.
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