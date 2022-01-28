В ЯНАО двух заключенных будут судить за пытки и убийство в тюрьме

В Салехарде двух заключенных исправительной колонии №18, где отбывают пожизненное наказание, будут судить за пытки сокамерников и убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Судебное следствие еще продолжается. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Гособвинение поддерживает сотрудник прокуратуры ЯНАО — прокурор уголовно-судебного отдела», — сказали в прокуратуре.
На данный момент допрашиваются потерпевшие и свидетели, исследуются материалы уголовного дела. По прогнозу прокуратуры, рассмотрение судебного дела займет приблизительно месяц.
Ранее URA.RU писало, что в исправительную колонию №18, известную также как «Полярная сова», с проверкой приезжал заместитель прокурора округа Александр Демин. Тогда в адрес прокуратуры поступили жалобы, связанные с содержанием заключенных.
В Салехарде двух заключенных исправительной колонии №18, где отбывают пожизненное наказание, будут судить за пытки сокамерников и убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Судебное следствие еще продолжается. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Гособвинение поддерживает сотрудник прокуратуры ЯНАО — прокурор уголовно-судебного отдела», — сказали в прокуратуре. На данный момент допрашиваются потерпевшие и свидетели, исследуются материалы уголовного дела. По прогнозу прокуратуры, рассмотрение судебного дела займет приблизительно месяц. Ранее URA.RU писало, что в исправительную колонию №18, известную также как «Полярная сова», с проверкой приезжал заместитель прокурора округа Александр Демин. Тогда в адрес прокуратуры поступили жалобы, связанные с содержанием заключенных.