Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов 01 февраля 2022 в 00:05 Размер текста - 17 + Путин и Макрон второй раз за неделю созвонились по телефону Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля. «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сообщается, что власти России и Франции оперативно договорятся о дальнейших контактах по телефону. Также обсуждается возможность проведения личной встречи президентов стран. До этого лидеры двух стран созванивались 28 января. В ходе телефонного разговора Путин отметил, что российская сторона собирается изучить ответы от США и НАТО, полученные 26 января, в которых говорится о гарантиях безопасности, а также разработать план дальнейших действий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля. «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сообщается, что власти России и Франции оперативно договорятся о дальнейших контактах по телефону. Также обсуждается возможность проведения личной встречи президентов стран. До этого лидеры двух стран созванивались 28 января. В ходе телефонного разговора Путин отметил, что российская сторона собирается изучить ответы от США и НАТО, полученные 26 января, в которых говорится о гарантиях безопасности, а также разработать план дальнейших действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям