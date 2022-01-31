Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов

Путин и Макрон второй раз за неделю созвонились по телефонуФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Сообщается, что власти России и Франции оперативно договорятся о дальнейших контактах по телефону. Также обсуждается возможность проведения личной встречи президентов стран.
До этого лидеры двух стран созванивались 28 января. В ходе телефонного разговора Путин отметил, что российская сторона собирается изучить ответы от США и НАТО, полученные 26 января, в которых говорится о гарантиях безопасности, а также разработать план дальнейших действий.
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля. «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сообщается, что власти России и Франции оперативно договорятся о дальнейших контактах по телефону. Также обсуждается возможность проведения личной встречи президентов стран. До этого лидеры двух стран созванивались 28 января. В ходе телефонного разговора Путин отметил, что российская сторона собирается изучить ответы от США и НАТО, полученные 26 января, в которых говорится о гарантиях безопасности, а также разработать план дальнейших действий.