31 января 2022

Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Путин и Макрон второй раз за неделю созвонились по телефону Фото:

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сообщается, что власти России и Франции оперативно договорятся о дальнейших контактах по телефону. Также обсуждается возможность проведения личной встречи президентов стран.

До этого лидеры двух стран созванивались 28 января. В ходе телефонного разговора Путин отметил, что российская сторона собирается изучить ответы от США и НАТО, полученные 26 января, в которых говорится о гарантиях безопасности, а также разработать план дальнейших действий.

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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля. «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сообщается, что власти России и Франции оперативно договорятся о дальнейших контактах по телефону. Также обсуждается возможность проведения личной встречи президентов стран. До этого лидеры двух стран созванивались 28 января. В ходе телефонного разговора Путин отметил, что российская сторона собирается изучить ответы от США и НАТО, полученные 26 января, в которых говорится о гарантиях безопасности, а также разработать план дальнейших действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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