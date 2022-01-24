Представитель Госдепа: США не пойдут на уступки России

25 января 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Нед Прайс заявил, что США готовы предпринимать шаги только на взаимной основе Фото: depositphotos.com Администрация США не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал он в ходе регулярного брифинга, передает РИА «Новости». Он добавил, что перед тем, как пойти на какие-либо шаги со своей стороны, Вашингтон тщательно все обдумает и посоветуется с партнерами, включая Украину. По мнению представителя Белого дома Джена Псаки, наиболее эффективной мерой для сдерживания России является угроза санкций. Он подчеркнул, что как таковое введение санкций будет менее эффективным. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Администрация США не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал он в ходе регулярного брифинга, передает РИА «Новости». Он добавил, что перед тем, как пойти на какие-либо шаги со своей стороны, Вашингтон тщательно все обдумает и посоветуется с партнерами, включая Украину. По мнению представителя Белого дома Джена Псаки, наиболее эффективной мерой для сдерживания России является угроза санкций. Он подчеркнул, что как таковое введение санкций будет менее эффективным.