Переговоры Джонсона и Путина перенесут из-за COVID-вечеринок

01 февраля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Встреча между политиками может быть перенесена на 1 февраля Фото: depositphotos.com В запланированное время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным из-за беседы с депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках. Беседа Джонсона и Путина должна была состояться 31 января в 19:00 по московскому времени. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон. По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters. Джонсон извинился перед членами парламента за участие в COVID-вечеринках. В свое оправдание он сказал, что принял ее за рабочее мероприятие. По словам пресс-службы главы британского правительства, Борис Джонсон решительно настроен на усиление дипломатических усилий с Европой. В разговоре с Путиным он планирует подчеркнуть необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В запланированное время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным из-за беседы с депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках. Беседа Джонсона и Путина должна была состояться 31 января в 19:00 по московскому времени. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон. По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters. Джонсон извинился перед членами парламента за участие в COVID-вечеринках. В свое оправдание он сказал, что принял ее за рабочее мероприятие. По словам пресс-службы главы британского правительства, Борис Джонсон решительно настроен на усиление дипломатических усилий с Европой. В разговоре с Путиным он планирует подчеркнуть необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии.