31 января 2022

Переговоры Джонсона и Путина перенесут из-за COVID-вечеринок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Встреча между политиками может быть перенесена на 1 февраля Фото:

В запланированное время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным из-за беседы с депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках. Беседа Джонсона и Путина должна была состояться 31 января в 19:00 по московскому времени.

«Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон. По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Джонсон извинился перед членами парламента за участие в COVID-вечеринках. В свое оправдание он сказал, что принял ее за рабочее мероприятие.

По словам пресс-службы главы британского правительства, Борис Джонсон решительно настроен на усиление дипломатических усилий с Европой. В разговоре с Путиным он планирует подчеркнуть необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии.

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В запланированное время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным из-за беседы с депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках. Беседа Джонсона и Путина должна была состояться 31 января в 19:00 по московскому времени. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон. По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters. Джонсон извинился перед членами парламента за участие в COVID-вечеринках. В свое оправдание он сказал, что принял ее за рабочее мероприятие. По словам пресс-службы главы британского правительства, Борис Джонсон решительно настроен на усиление дипломатических усилий с Европой. В разговоре с Путиным он планирует подчеркнуть необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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