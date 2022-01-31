Переговоры Джонсона и Путина перенесут из-за COVID-вечеринок

Встреча между политиками может быть перенесена на 1 февраляФото: depositphotos.com
В запланированное время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным из-за беседы с депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках. Беседа Джонсона и Путина должна была состояться 31 января в 19:00 по московскому времени.
«Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон. По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.
Джонсон извинился перед членами парламента за участие в COVID-вечеринках. В свое оправдание он сказал, что принял ее за рабочее мероприятие.
По словам пресс-службы главы британского правительства, Борис Джонсон решительно настроен на усиление дипломатических усилий с Европой. В разговоре с Путиным он планирует подчеркнуть необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии.
В запланированное время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным из-за беседы с депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках. Беседа Джонсона и Путина должна была состояться 31 января в 19:00 по московскому времени. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон. По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters. Джонсон извинился перед членами парламента за участие в COVID-вечеринках. В свое оправдание он сказал, что принял ее за рабочее мероприятие. По словам пресс-службы главы британского правительства, Борис Джонсон решительно настроен на усиление дипломатических усилий с Европой. В разговоре с Путиным он планирует подчеркнуть необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии.