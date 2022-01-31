31 января 2022

Гинцубрг: назальная вакцина от COVID позволит реже прививаться

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В скором времени вакцину от COVID можно будет ставить раз в год, выразил надежду Гинцбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса может способствовать увеличению срока ревакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда у нас появится в первую очередь назальная вакцина, и, возможно, в ревакцинации будет использоваться назальная вакцина, может быть это позволит сразу же увеличить время ревакцинации», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Также он отметил, что назальная вакцина будет способна усилить защиту организма с помощью барьера.

Испытания интераназальной вакцины завершатся в течение двух с половиной месяцев, если все будет идти по плану, сообщил Гинцбург. Он выразил надежду, что в скором времени срок ревакцинации увеличиться до одного года.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. При этом, если ее применять как бустер, то можно привиться один раз.

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Назальная вакцина от коронавируса может способствовать увеличению срока ревакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Когда у нас появится в первую очередь назальная вакцина, и, возможно, в ревакцинации будет использоваться назальная вакцина, может быть это позволит сразу же увеличить время ревакцинации», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Также он отметил, что назальная вакцина будет способна усилить защиту организма с помощью барьера. Испытания интераназальной вакцины завершатся в течение двух с половиной месяцев, если все будет идти по плану, сообщил Гинцбург. Он выразил надежду, что в скором времени срок ревакцинации увеличиться до одного года. Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. При этом, если ее применять как бустер, то можно привиться один раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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