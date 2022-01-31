Гинцубрг: назальная вакцина от COVID позволит реже прививаться

Назальная вакцина от коронавируса может способствовать увеличению срока ревакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Когда у нас появится в первую очередь назальная вакцина, и, возможно, в ревакцинации будет использоваться назальная вакцина, может быть это позволит сразу же увеличить время ревакцинации», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Также он отметил, что назальная вакцина будет способна усилить защиту организма с помощью барьера.
Испытания интераназальной вакцины завершатся в течение двух с половиной месяцев, если все будет идти по плану, сообщил Гинцбург. Он выразил надежду, что в скором времени срок ревакцинации увеличиться до одного года.
Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. При этом, если ее применять как бустер, то можно привиться один раз.
Назальная вакцина от коронавируса может способствовать увеличению срока ревакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Когда у нас появится в первую очередь назальная вакцина, и, возможно, в ревакцинации будет использоваться назальная вакцина, может быть это позволит сразу же увеличить время ревакцинации», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Также он отметил, что назальная вакцина будет способна усилить защиту организма с помощью барьера. Испытания интераназальной вакцины завершатся в течение двух с половиной месяцев, если все будет идти по плану, сообщил Гинцбург. Он выразил надежду, что в скором времени срок ревакцинации увеличиться до одного года. Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. При этом, если ее применять как бустер, то можно привиться один раз.