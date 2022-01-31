Гинцубрг: назальная вакцина от COVID позволит реже прививаться

01 февраля 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

В скором времени вакцину от COVID можно будет ставить раз в год, выразил надежду Гинцбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Назальная вакцина от коронавируса может способствовать увеличению срока ревакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Когда у нас появится в первую очередь назальная вакцина, и, возможно, в ревакцинации будет использоваться назальная вакцина, может быть это позволит сразу же увеличить время ревакцинации», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Также он отметил, что назальная вакцина будет способна усилить защиту организма с помощью барьера. Испытания интераназальной вакцины завершатся в течение двух с половиной месяцев, если все будет идти по плану, сообщил Гинцбург. Он выразил надежду, что в скором времени срок ревакцинации увеличиться до одного года. Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. При этом, если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина от коронавируса может способствовать увеличению срока ревакцинации. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Когда у нас появится в первую очередь назальная вакцина, и, возможно, в ревакцинации будет использоваться назальная вакцина, может быть это позволит сразу же увеличить время ревакцинации», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Также он отметил, что назальная вакцина будет способна усилить защиту организма с помощью барьера. Испытания интераназальной вакцины завершатся в течение двух с половиной месяцев, если все будет идти по плану, сообщил Гинцбург. Он выразил надежду, что в скором времени срок ревакцинации увеличиться до одного года. Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. При этом, если ее применять как бустер, то можно привиться один раз.