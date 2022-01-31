В РФ разрешили выдачу субсидий чиновникам, уже имеющим жилье

01 февраля 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

«Исключение» в виде субсидии делается только для высокопоставленных чиновников, отметили в Генпрокуратуре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генеральная прокуратура РФ признала законной выдачу субсидий чиновникам, в собственности которых уже было жилье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко». «Генеральная прокуратура России в своем ответе на обращение Центра антикоррупционной политики (ЦАП) „Яблока“ сочла законной выдачу субсидий чиновникам, у которых уже было собственное жилье», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что по заявлению Генпрокуратуры, данное «исключение» сделано только для высокопоставленных лиц. Однако, эксперты ЦАП считают данную «норму» коррупционной, отметили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чиновники не обладают достаточными денежными средствами, чтобы приобрести жилье. Он подтвердил, что для государственных служащих существуют специальные программы, которые помогают им получить квартиры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральная прокуратура РФ признала законной выдачу субсидий чиновникам, в собственности которых уже было жилье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко». «Генеральная прокуратура России в своем ответе на обращение Центра антикоррупционной политики (ЦАП) „Яблока“ сочла законной выдачу субсидий чиновникам, у которых уже было собственное жилье», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что по заявлению Генпрокуратуры, данное «исключение» сделано только для высокопоставленных лиц. Однако, эксперты ЦАП считают данную «норму» коррупционной, отметили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чиновники не обладают достаточными денежными средствами, чтобы приобрести жилье. Он подтвердил, что для государственных служащих существуют специальные программы, которые помогают им получить квартиры.