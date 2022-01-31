В РФ разрешили выдачу субсидий чиновникам, уже имеющим жилье

Генеральная прокуратура РФ признала законной выдачу субсидий чиновникам, в собственности которых уже было жилье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
«Генеральная прокуратура России в своем ответе на обращение Центра антикоррупционной политики (ЦАП) „Яблока“ сочла законной выдачу субсидий чиновникам, у которых уже было собственное жилье», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что по заявлению Генпрокуратуры, данное «исключение» сделано только для высокопоставленных лиц. Однако, эксперты ЦАП считают данную «норму» коррупционной, отметили в пресс-службе.
Генеральная прокуратура РФ признала законной выдачу субсидий чиновникам, в собственности которых уже было жилье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко». «Генеральная прокуратура России в своем ответе на обращение Центра антикоррупционной политики (ЦАП) „Яблока“ сочла законной выдачу субсидий чиновникам, у которых уже было собственное жилье», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что по заявлению Генпрокуратуры, данное «исключение» сделано только для высокопоставленных лиц. Однако, эксперты ЦАП считают данную «норму» коррупционной, отметили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чиновники не обладают достаточными денежными средствами, чтобы приобрести жилье. Он подтвердил, что для государственных служащих существуют специальные программы, которые помогают им получить квартиры.