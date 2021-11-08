В Кремле заявили, что у чиновников нет денег на жилье

В России существуют программы финансовой помощи для нуждающихся чиновников, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники не обладают достаточными денежными средствами, чтобы приобрести жилье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что для государственных служащих существуют специальные программы, которые помогают им получить квартиры.

«Чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Такими программами [по получению выплат на приобретение жилого помещения] пользуются чиновники, которые не имеют иных возможностей купить жилье», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Ранее издание «Важные истории» (признано в России иностранным агентом) опубликовало расследование о чиновниках, которые получили субсидии на приобретение жилья как нуждающиеся. По данным СМИ, всего помощью от государства воспользовались 650 российских чиновников. В списке тех, кто получил субсидию, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Самые большие выплаты получили в министерствах экономического развития, транспорта и просвещения, передает News.ru.

Министерство строительства пообещало к 2030 году раздать квартиры гражданам, которые стоят в очереди на получение жилья по льготе. До 2025 года ведомство планирует расселить инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также отдельные категории граждан, проживающие на территории Крыма и Севастополя. В Минстрое заявили, что на ликвидацию очереди понадобится около 1,5 триллиона рублей. После 2030 года ведомство намерено перейти на плановый порядок обеспечения жильем, уточняет RT.