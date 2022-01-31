Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке

01 февраля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Минфин избавит россиян от переплат по ипотеке за квартиры в новостройках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российских покупателей квартир в новостройках хотят избавить от переплат по ипотеке. Данный законопроект должен разработать Минфин, а в ноябре его планируется внести в Госдуму. Россияне, которые покупают квартиры в новостройках, перестанут переплачивать за ипотеку. Речь об отмене двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру, сообщают «Известия». Изменения будут направлены на сокращение трат кредиторов и заемщиков, увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов, а также повышение объемов секьюритизации. В Минфине объяснили, что дольщикам, являющимся одновременно заемщиками по ипотечному кредиту, не нужно будет подписывать новую закладную. Предполагается, что ее необходимо будет оформлять один раз. Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота отметил, что упрощение регистрации станет одним из стимулирующих инструментов для того, чтобы люди продолжали брать ипотеки. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова считает, что из-за высоких ставок на ипотеку, а также из-за повышения цен на недвижимость ипотечные платежи в 2022 году могут вырасти на 21%. По ее расчетам, переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских покупателей квартир в новостройках хотят избавить от переплат по ипотеке. Данный законопроект должен разработать Минфин, а в ноябре его планируется внести в Госдуму. Россияне, которые покупают квартиры в новостройках, перестанут переплачивать за ипотеку. Речь об отмене двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру, сообщают «Известия». Изменения будут направлены на сокращение трат кредиторов и заемщиков, увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов, а также повышение объемов секьюритизации. В Минфине объяснили, что дольщикам, являющимся одновременно заемщиками по ипотечному кредиту, не нужно будет подписывать новую закладную. Предполагается, что ее необходимо будет оформлять один раз. Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота отметил, что упрощение регистрации станет одним из стимулирующих инструментов для того, чтобы люди продолжали брать ипотеки. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова считает, что из-за высоких ставок на ипотеку, а также из-за повышения цен на недвижимость ипотечные платежи в 2022 году могут вырасти на 21%. По ее расчетам, переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.