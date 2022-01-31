31 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В Кургане не нашли желающих ремонтировать театр с камерами НКВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник в театре
Ремонт театра кукол «Гулливер» оценили в 76,5 млн рублей Фото:

Курганское театрально-концертное объединение не нашло желающих провести капремонт здания театра кукол «Гулливер», где провел свое детство курганский поэт Сергей Васильев, а позже располагалось управление НКВД. Итоги конкурса с ограниченным участием опубликованы на портале госзакупок.

«На участие в процедуре не подано ни одной заявки. Процедура признана несостоявшейся», — говорится в протоколе.

Работы требовалось выполнить до 30 ноября 2022 года. В этот срок подрядчик должен был отремонтировать фундамент, подвал, перекрытия, крышу, лестницы, провести внутреннюю и внешнюю отделку и другие общестроительные работы. Также требовалось отремонтировать электропроводку, вентиляцию, системы водопровода и канализации, благоустроить территорию. Начальная цена торгов составляла 76,5 млн рублей. К закупке допускались только участники с лицензией, разрешающей деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Здание театра «Гулливер» построено в 1900 году. В этом доме в начале XX века жила семья поэта Сергея Васильева. В 1919-20 годах здесь работал Курганский ревком. По данным из открытых источников, в 30-е годы XX века в этом здании размещалось территориальное управление НКВД, а подвалы были перепроектированы под камеры.

Поиски подрядчика для ремонта театра «Гулливер» идут с октября 2021 года. В декабре губернатор Вадим Шумков заявлял, что в Кургане одновременно закроют на ремонт областной драмтеатр и «Гулливер». По его словам, здания театров «изрядно обветшали» и «внутри морально устарели». На сайте «Гулливера» сообщается, что с 1 февраля здание театра закрыто на капремонт, спектакли временно будут проходить во Дворце культуры машиностроителей. Для драмтеатра подрядчик уже найден — это челябинская проектно-строительная компания «Алькасар».

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Курганское театрально-концертное объединение не нашло желающих провести капремонт здания театра кукол «Гулливер», где провел свое детство курганский поэт Сергей Васильев, а позже располагалось управление НКВД. Итоги конкурса с ограниченным участием опубликованы на портале госзакупок. «На участие в процедуре не подано ни одной заявки. Процедура признана несостоявшейся», — говорится в протоколе. Работы требовалось выполнить до 30 ноября 2022 года. В этот срок подрядчик должен был отремонтировать фундамент, подвал, перекрытия, крышу, лестницы, провести внутреннюю и внешнюю отделку и другие общестроительные работы. Также требовалось отремонтировать электропроводку, вентиляцию, системы водопровода и канализации, благоустроить территорию. Начальная цена торгов составляла 76,5 млн рублей. К закупке допускались только участники с лицензией, разрешающей деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Здание театра «Гулливер» построено в 1900 году. В этом доме в начале XX века жила семья поэта Сергея Васильева. В 1919-20 годах здесь работал Курганский ревком. По данным из открытых источников, в 30-е годы XX века в этом здании размещалось территориальное управление НКВД, а подвалы были перепроектированы под камеры. Поиски подрядчика для ремонта театра «Гулливер» идут с октября 2021 года. В декабре губернатор Вадим Шумков заявлял, что в Кургане одновременно закроют на ремонт областной драмтеатр и «Гулливер». По его словам, здания театров «изрядно обветшали» и «внутри морально устарели». На сайте «Гулливера» сообщается, что с 1 февраля здание театра закрыто на капремонт, спектакли временно будут проходить во Дворце культуры машиностроителей. Для драмтеатра подрядчик уже найден — это челябинская проектно-строительная компания «Алькасар».
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