Депутат Госдумы объяснил рекордное вымирание россиян. «Как в африканских странах»

01 февраля 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

В 2021 году смертность превысила рождаемость в РФ на миллион человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По смертности граждан Россия находится на одном уровне с африканскими странами, и ситуация не изменится без пересмотра системы финансирования сферы здравоохранения. Так депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный отреагировал на рекорд естественной убыли населения РФ. Ранее Росстат сообщил, что в 2021 году естественная убыль населения (разница между количеством родившихся и умерших) составила 1,042 миллиона человек. Это максимальный показатель с 2000 года, когда число умерших было на 958,5 тысяч человек больше, чем родившихся, уточняет «Федеральное агентство новостей». Депутат Куринный считает, что это связано с недостаточным финансированием медицины в России. «Смертность в РФ от сердечно-сосудистых заболеваний превышает в два раза аналогичные показания в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе, хотя в конце 80-х были на одном уровне. По демографическим показателям и показателям здоровья Российская Федерация находится где-то на уровне африканских стран. И без кардинального пересмотра системы финансирования ничего хорошего не предвидится», — сказал Куринный. Его заявление опубликовано на сайте КПРФ. Коммунист указал, что на здравоохранение выделяют средства без учета инфляции, поэтому финансирование медицины сокращается. «На финансирование отечественного здравоохранения надо выделить не менее 7% ВВП. <…> Если проанализировать в ценах с поправкой на инфляцию, то окажется, что они на 1% меньше. Та же тенденция сохраняется и на 2023-24 годы. Если в 2021 году они составят 4,1% ВВП общегосударственного финансирования, то в 2024-м это будет всего 3,7% ВВП, то есть идет значительное снижение», — добавил парламентарий. На рекордное вымирание россиян отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано в том числе с пандемией коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По смертности граждан Россия находится на одном уровне с африканскими странами, и ситуация не изменится без пересмотра системы финансирования сферы здравоохранения. Так депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный отреагировал на рекорд естественной убыли населения РФ. Ранее Росстат сообщил, что в 2021 году естественная убыль населения (разница между количеством родившихся и умерших) составила 1,042 миллиона человек. Это максимальный показатель с 2000 года, когда число умерших было на 958,5 тысяч человек больше, чем родившихся, уточняет «Федеральное агентство новостей». Депутат Куринный считает, что это связано с недостаточным финансированием медицины в России. «Смертность в РФ от сердечно-сосудистых заболеваний превышает в два раза аналогичные показания в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе, хотя в конце 80-х были на одном уровне. По демографическим показателям и показателям здоровья Российская Федерация находится где-то на уровне африканских стран. И без кардинального пересмотра системы финансирования ничего хорошего не предвидится», — сказал Куринный. Его заявление опубликовано на сайте КПРФ. Коммунист указал, что на здравоохранение выделяют средства без учета инфляции, поэтому финансирование медицины сокращается. «На финансирование отечественного здравоохранения надо выделить не менее 7% ВВП. <…> Если проанализировать в ценах с поправкой на инфляцию, то окажется, что они на 1% меньше. Та же тенденция сохраняется и на 2023-24 годы. Если в 2021 году они составят 4,1% ВВП общегосударственного финансирования, то в 2024-м это будет всего 3,7% ВВП, то есть идет значительное снижение», — добавил парламентарий. На рекордное вымирание россиян отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано в том числе с пандемией коронавируса.