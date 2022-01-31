31 января 2022
29 января 2022

Мэрия Кургана готовится взять кредит на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, 5тысяч, деньги, рубли
Мэрия Кургана ищет банк, который откроет на год кредитную линию с лимитом 220 млн рублей Фото:

Администрация Кургана планирует открыть кредитную линию на 220 млн рублей. Банк, который предоставит такой заем, выберут при помощи аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 220 000 000 рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города Кургана. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии — по 31 марта 2022 года», — указано в аукционной документации.

Кредит должен иметь свободный график погашения: выплата любыми суммами в любые рабочие дни, но не позднее даты полного погашения выданного кредита. Процентная ставка не должна превышать 12,3% годовых. Переплата при этом составит 27 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана в течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета. В 2023 году власти Кургана планируют привлечь кредиты на 533 млн рублей (и столько же вернуть банкам), в 2024 году — взять кредиты на 324,9 млн рублей (и столько же вернуть).

Суммарный долг всех муниципалитетов Курганской области по состоянию на начало 2022 года составлял 2,113 млрд рублей. Это больше, чем было в начале 2021 года (1,9 млрд рублей).

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Администрация Кургана планирует открыть кредитную линию на 220 млн рублей. Банк, который предоставит такой заем, выберут при помощи аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 220 000 000 рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города Кургана. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии — по 31 марта 2022 года», — указано в аукционной документации. Кредит должен иметь свободный график погашения: выплата любыми суммами в любые рабочие дни, но не позднее даты полного погашения выданного кредита. Процентная ставка не должна превышать 12,3% годовых. Переплата при этом составит 27 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана в течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета. В 2023 году власти Кургана планируют привлечь кредиты на 533 млн рублей (и столько же вернуть банкам), в 2024 году — взять кредиты на 324,9 млн рублей (и столько же вернуть). Суммарный долг всех муниципалитетов Курганской области по состоянию на начало 2022 года составлял 2,113 млрд рублей. Это больше, чем было в начале 2021 года (1,9 млрд рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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