Мэрия Кургана готовится взять кредит на сотни миллионов рублей

Администрация Кургана планирует открыть кредитную линию на 220 млн рублей. Банк, который предоставит такой заем, выберут при помощи аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
«Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 220 000 000 рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города Кургана. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии — по 31 марта 2022 года», — указано в аукционной документации.
Кредит должен иметь свободный график погашения: выплата любыми суммами в любые рабочие дни, но не позднее даты полного погашения выданного кредита. Процентная ставка не должна превышать 12,3% годовых. Переплата при этом составит 27 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана в течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета. В 2023 году власти Кургана планируют привлечь кредиты на 533 млн рублей (и столько же вернуть банкам), в 2024 году — взять кредиты на 324,9 млн рублей (и столько же вернуть).
Суммарный долг всех муниципалитетов Курганской области по состоянию на начало 2022 года составлял 2,113 млрд рублей. Это больше, чем было в начале 2021 года (1,9 млрд рублей).
Администрация Кургана планирует открыть кредитную линию на 220 млн рублей. Банк, который предоставит такой заем, выберут при помощи аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 220 000 000 рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города Кургана. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии — по 31 марта 2022 года», — указано в аукционной документации. Кредит должен иметь свободный график погашения: выплата любыми суммами в любые рабочие дни, но не позднее даты полного погашения выданного кредита. Процентная ставка не должна превышать 12,3% годовых. Переплата при этом составит 27 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана в течение 2022 года планировала взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит городского бюджета. В 2023 году власти Кургана планируют привлечь кредиты на 533 млн рублей (и столько же вернуть банкам), в 2024 году — взять кредиты на 324,9 млн рублей (и столько же вернуть). Суммарный долг всех муниципалитетов Курганской области по состоянию на начало 2022 года составлял 2,113 млрд рублей. Это больше, чем было в начале 2021 года (1,9 млрд рублей).