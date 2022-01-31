31 января 2022
29 января 2022

Мэр Кургана объяснила причины введения нового запрета на парковку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган , ситникова елена
По словам мэра Елены Ситниковой, запрет на парковку будет действовать круглый год Фото:

В Кургане на 26 улицах ввели запрет на ночную парковку для того, чтобы автомобили не мешали уборке улиц. Запрет будет действовать весь год. Об этом 1 февраля в своем instagram-аккаунте сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Запрет будет действовать круглогодично, с 20:00 вечера до 06:00 утра. Для ограничений выбрано время, когда дорожно-коммунальная техника выходит на уборку. Наши требования законны, действия согласованы с ГИБДД, и мы просим их поддержать», — объяснила Ситникова.

Она напомнила, что машины, оставленные на обочинах, мешают работе дорожных служб, транспорту и пешеходам. Ситникова отметила, что, благодаря нововведению, город будет более чистым, безопасным и удобным.

Постановление, связанное с запретом было опубликовано в конце января. Водителям в ночное время запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах 26 участков улиц.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане на 26 улицах ввели запрет на ночную парковку для того, чтобы автомобили не мешали уборке улиц. Запрет будет действовать весь год. Об этом 1 февраля в своем instagram-аккаунте сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Запрет будет действовать круглогодично, с 20:00 вечера до 06:00 утра. Для ограничений выбрано время, когда дорожно-коммунальная техника выходит на уборку. Наши требования законны, действия согласованы с ГИБДД, и мы просим их поддержать», — объяснила Ситникова. Она напомнила, что машины, оставленные на обочинах, мешают работе дорожных служб, транспорту и пешеходам. Ситникова отметила, что, благодаря нововведению, город будет более чистым, безопасным и удобным. Постановление, связанное с запретом было опубликовано в конце января. Водителям в ночное время запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах 26 участков улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...