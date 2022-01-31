Мэр Кургана объяснила причины введения нового запрета на парковку

01 февраля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

По словам мэра Елены Ситниковой, запрет на парковку будет действовать круглый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на 26 улицах ввели запрет на ночную парковку для того, чтобы автомобили не мешали уборке улиц. Запрет будет действовать весь год. Об этом 1 февраля в своем instagram-аккаунте сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Запрет будет действовать круглогодично, с 20:00 вечера до 06:00 утра. Для ограничений выбрано время, когда дорожно-коммунальная техника выходит на уборку. Наши требования законны, действия согласованы с ГИБДД, и мы просим их поддержать», — объяснила Ситникова. Она напомнила, что машины, оставленные на обочинах, мешают работе дорожных служб, транспорту и пешеходам. Ситникова отметила, что, благодаря нововведению, город будет более чистым, безопасным и удобным. Постановление, связанное с запретом было опубликовано в конце января. Водителям в ночное время запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах 26 участков улиц. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане на 26 улицах ввели запрет на ночную парковку для того, чтобы автомобили не мешали уборке улиц. Запрет будет действовать весь год. Об этом 1 февраля в своем instagram-аккаунте сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Запрет будет действовать круглогодично, с 20:00 вечера до 06:00 утра. Для ограничений выбрано время, когда дорожно-коммунальная техника выходит на уборку. Наши требования законны, действия согласованы с ГИБДД, и мы просим их поддержать», — объяснила Ситникова. Она напомнила, что машины, оставленные на обочинах, мешают работе дорожных служб, транспорту и пешеходам. Ситникова отметила, что, благодаря нововведению, город будет более чистым, безопасным и удобным. Постановление, связанное с запретом было опубликовано в конце января. Водителям в ночное время запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах 26 участков улиц.