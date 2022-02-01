В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину февраля 2022 года. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Рост заболеваемости у нас пока продолжается, и он будет наблюдаться еще некоторое время. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. Такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах», — сказала Пшеничная в беседе с «Интерфаксом».
Представитель Роспотребнадзора отметила, что резкий рост заболеваемости связан в большой заразностью штамма «Омикрон», а также с началом сезонного подъема заболеваемости респираторных вирусов. Главной мерой борьбы с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация, заключила Пшеничная.
За последние сутки в России коронавирусом заразились 125 836 человек. Иммунолог Николай Крючков заявил, что рост заболеваемости COVID-19 продлится еще 2,5 недели, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что остановить рост заболеваемости пока невозможно, сообщает RT.
Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину февраля 2022 года. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Рост заболеваемости у нас пока продолжается, и он будет наблюдаться еще некоторое время. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. Такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах», — сказала Пшеничная в беседе с «Интерфаксом». Представитель Роспотребнадзора отметила, что резкий рост заболеваемости связан в большой заразностью штамма «Омикрон», а также с началом сезонного подъема заболеваемости респираторных вирусов. Главной мерой борьбы с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация, заключила Пшеничная. За последние сутки в России коронавирусом заразились 125 836 человек. Иммунолог Николай Крючков заявил, что рост заболеваемости COVID-19 продлится еще 2,5 недели, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что остановить рост заболеваемости пока невозможно, сообщает RT.