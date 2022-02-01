Педиатр заявил о росте числа больных диабетом детей после COVID

01 февраля 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В мире в 2,5 раз выросло число детей, заболевших после COVID диабетом Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За два года пандемии в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа у детей в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших COVID. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. «По отчетам американских СDС (центров по профилактике и контролю заболеваний), за время пандемии частота сахарного диабета как первого, так и второго типа у детей и подростков от 0 до 18 лет выросла в 2,5 раза. Есть предположение, что при COVID-19 возникает поражение бета-клеток поджелудочной железы, которые секретируют инсулин. Это и является причиной развития инсулинозависимого сахарного диабета», — объяснил Сергей Токарев. По словам врача-педиатра, чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от COVID-19 оценивать уровень глюкозы в крови. «Заболевание диабетом первого типа требует дальнейшей дополнительной инсулинотерапии, ежедневного контроля сахара, существенного изменения образа жизни и характера питания. Поэтому, если ваш ребенок перенес коронавирус, то нужно в течение полугода после заболевания проверять показатели крови, в частности уровень глюкозы натощак, так как в дебюте болезни ребенок может никак не ощущать развитие этого смертельно-опасного осложнения», — подчеркнул он. В беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев добавил, что развитие диабета второго типа у детей и взрослых может быть вызвано набором лишних килограмм в пандемию. «Пандемия идет уже два года, а случаи ожирения в мире только увеличиваются. Связано это с уменьшением всех видов физической активности, стрессом из-за длительных периодов самоизоляции. Люди много едят, пьют, прогрессирует набор лишних килограммов, а диабет второго типа осложняет эти состояния», — заметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За два года пандемии в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа у детей в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших COVID. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. «По отчетам американских СDС (центров по профилактике и контролю заболеваний), за время пандемии частота сахарного диабета как первого, так и второго типа у детей и подростков от 0 до 18 лет выросла в 2,5 раза. Есть предположение, что при COVID-19 возникает поражение бета-клеток поджелудочной железы, которые секретируют инсулин. Это и является причиной развития инсулинозависимого сахарного диабета», — объяснил Сергей Токарев. По словам врача-педиатра, чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от COVID-19 оценивать уровень глюкозы в крови. «Заболевание диабетом первого типа требует дальнейшей дополнительной инсулинотерапии, ежедневного контроля сахара, существенного изменения образа жизни и характера питания. Поэтому, если ваш ребенок перенес коронавирус, то нужно в течение полугода после заболевания проверять показатели крови, в частности уровень глюкозы натощак, так как в дебюте болезни ребенок может никак не ощущать развитие этого смертельно-опасного осложнения», — подчеркнул он. В беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев добавил, что развитие диабета второго типа у детей и взрослых может быть вызвано набором лишних килограмм в пандемию. «Пандемия идет уже два года, а случаи ожирения в мире только увеличиваются. Связано это с уменьшением всех видов физической активности, стрессом из-за длительных периодов самоизоляции. Люди много едят, пьют, прогрессирует набор лишних килограммов, а диабет второго типа осложняет эти состояния», — заметил он.