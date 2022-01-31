В Тюмени хлеб за месяц подорожает на 20%

По мнению производителей, тюменцы заметят рост цен на хлеб уже в феврале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени хлеб местных производителей в феврале подорожает на 20%. Это связано с ростом цен на муку, дрожжи, начинки, масло, маргарин и упаковку. Об этом журналистам сообщила директор хлебокомбината «Абсолют» Марина Матюшкина.

«Планируем второй подъем цен с 1 февраля 2022 года от 7 до 17%. В январе цены на закуп муки, дрожжей, начинок, масла, маргарина, упаковки, услуг охраны, развозки сотрудников, доставки продукции, коммунальные расходы — все это подорожало», — сообщает издание «Федерал Пресс» со ссылкой на слова Матюшкиной.

По мнению экономиста Ивана Вилкова, рост цен на хлеб для среднего потребителя станет достаточно существенным. «Для рядового тюменца такое повышение цен является существенным, особенно если взглянуть на продовольственные товары, где рост стоимости уже измеряется в двухзначных цифрах. Если бы показатели инфляции держались в пределах 4—5% то было бы не так критично, однако в прошлом году они составили 8,4%», — сообщил Вилков журналистам «РБК Тюмень».

Ранее URA.RU писало о том, что в феврале резко подорожает продукция Тобольского городского молочного завода. При этом, в декабре 2021 года рост стоимости отдельной категории товаров вышеуказанного производителя составил 30%.

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