Вирусолог назвал основные места распространения «Омикрона»

02 февраля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Чаще всего люди заражаются «Омикроном» в закрытых помещениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Основным местом распространения штамма коронавируса «Омикрон» является общественный транспорт. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. «И „Дельта“, и „Омикрон“ — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения все равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается», — сказал Петр Чумаков. Кроме того, продолжает вирусолог, существует риск заражения «Омикроном» в очередях. «Если люди стоят в очереди, они редко соблюдают дистанцию. Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолету, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — объяснил специалист. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU согласился с мнением Петра Чумакова. «Это транспорт, в первую очередь. Конечно, в больших городах в транспорте люди общаются, там и заражаются», — уточнил он. Что касается населенных пунктов с низкой плотностью населения, то Альтштейн предположил, что до некоторых из них коронавирус мог не дойти. «В основном, это в больших городах. Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесен, то редкая плотность, люди мало общаются, и в этом случае эпидемия быстро исчезает», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основным местом распространения штамма коронавируса «Омикрон» является общественный транспорт. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. «И „Дельта“, и „Омикрон“ — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения все равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается», — сказал Петр Чумаков. Кроме того, продолжает вирусолог, существует риск заражения «Омикроном» в очередях. «Если люди стоят в очереди, они редко соблюдают дистанцию. Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолету, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — объяснил специалист. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU согласился с мнением Петра Чумакова. «Это транспорт, в первую очередь. Конечно, в больших городах в транспорте люди общаются, там и заражаются», — уточнил он. Что касается населенных пунктов с низкой плотностью населения, то Альтштейн предположил, что до некоторых из них коронавирус мог не дойти. «В основном, это в больших городах. Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесен, то редкая плотность, люди мало общаются, и в этом случае эпидемия быстро исчезает», — заключил профессор.