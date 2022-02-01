Украина решила построить свой газопровод

01 февраля 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Польша и Украина хотят увеличить поставки газа с Запада на Восток Фото: Александр Мамаев © URA.RU Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы увеличить поставки газа с Запада на Восток. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве. «Мы говорили с премьером о расширении пропускной способности с запада на восток как можно скорее, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — заявил польский премьер-министр. Информацию передает «ТАСС». Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украине приходится пользоваться российским газом, поскольку пока она не может обеспечить его поступление из альтернативных источников. По его словам, чтобы получать топливо через Варшаву, необходимо модернизировать систему газопроводов. Для этого нужны инвестиции со стороны польских властей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы увеличить поставки газа с Запада на Восток. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве. «Мы говорили с премьером о расширении пропускной способности с запада на восток как можно скорее, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — заявил польский премьер-министр. Информацию передает «ТАСС». Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украине приходится пользоваться российским газом, поскольку пока она не может обеспечить его поступление из альтернативных источников. По его словам, чтобы получать топливо через Варшаву, необходимо модернизировать систему газопроводов. Для этого нужны инвестиции со стороны польских властей.