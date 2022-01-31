Чиновница правительства ЯНАО перешла в медиаходинг властей

Глава управления инфорполитики департамента внутренней политики ЯНАО Марья Зулинова перешла на работу в правительственный медиахолдинг «Ямал-Медиа». Специально для медийщицы там создали новую вакансию — заместитель генерального директора по интернет-коммуникациям. Об этом URA.RU сообщил источник в СМИ.
«В компании до конца не были уверены случится ли переход чиновницы, так как всем известно Марья — человек из команды главного идеолога правительства Дмитрия Егудаса, который не затевает перемен без веских причин. Оформлена даже новая должность, которой ранее не было», — рассказывает собеседник.
Источник URA.RU, близкий к окружению внутренней политики Ямала, отметил, что, придя на должность начальника управления информполитики, Зулинова без шума убрала из состава правительственного медиа-блока всех неэффективных чиновников.
Зулинова подтвердила URA.RU переход на новую должность. «Да, я могу вам подтвердить. Это, действительно, так», — сообщила топ-менеджер.
Ранее еще один сотрудник департамента внутренней политики перешел в «Ямал-Медиа» на руководящую должность — начальник управления проектной работы Максим Куренков. По мнению источников URA.RU, такие перестановки направлены на то, чтобы сделать медиа эффективным для нужд властей региона.
Глава управления инфорполитики департамента внутренней политики ЯНАО Марья Зулинова перешла на работу в правительственный медиахолдинг «Ямал-Медиа». Специально для медийщицы там создали новую вакансию — заместитель генерального директора по интернет-коммуникациям. Об этом URA.RU сообщил источник в СМИ. «В компании до конца не были уверены случится ли переход чиновницы, так как всем известно Марья — человек из команды главного идеолога правительства Дмитрия Егудаса, который не затевает перемен без веских причин. Оформлена даже новая должность, которой ранее не было», — рассказывает собеседник. Источник URA.RU, близкий к окружению внутренней политики Ямала, отметил, что, придя на должность начальника управления информполитики, Зулинова без шума убрала из состава правительственного медиа-блока всех неэффективных чиновников. Зулинова подтвердила URA.RU переход на новую должность. «Да, я могу вам подтвердить. Это, действительно, так», — сообщила топ-менеджер. Ранее еще один сотрудник департамента внутренней политики перешел в «Ямал-Медиа» на руководящую должность — начальник управления проектной работы Максим Куренков. По мнению источников URA.RU, такие перестановки направлены на то, чтобы сделать медиа эффективным для нужд властей региона.