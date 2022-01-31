Чиновница правительства ЯНАО перешла в медиаходинг властей

Из правительства ЯНАО в СМИ ушел еще один сотрудник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава управления инфорполитики департамента внутренней политики ЯНАО Марья Зулинова перешла на работу в правительственный медиахолдинг «Ямал-Медиа». Специально для медийщицы там создали новую вакансию — заместитель генерального директора по интернет-коммуникациям. Об этом URA.RU сообщил источник в СМИ.

«В компании до конца не были уверены случится ли переход чиновницы, так как всем известно Марья — человек из команды главного идеолога правительства Дмитрия Егудаса, который не затевает перемен без веских причин. Оформлена даже новая должность, которой ранее не было», — рассказывает собеседник.

Источник URA.RU, близкий к окружению внутренней политики Ямала, отметил, что, придя на должность начальника управления информполитики, Зулинова без шума убрала из состава правительственного медиа-блока всех неэффективных чиновников.

Зулинова подтвердила URA.RU переход на новую должность. «Да, я могу вам подтвердить. Это, действительно, так», — сообщила топ-менеджер.

Ранее еще один сотрудник департамента внутренней политики перешел в «Ямал-Медиа» на руководящую должность — начальник управления проектной работы Максим Куренков. По мнению источников URA.RU, такие перестановки направлены на то, чтобы сделать медиа эффективным для нужд властей региона.

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